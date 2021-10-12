Песню "Обійми" справедливо считают одной из самых популярных в репертуаре "Океана Эльзы". Неудивительно, что звезды дали вторую жизнь именно этому треку. Композицию из каверов поклонников коллектив назвал "саундтреком любви".
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Сегодня 27. Саундтрек нашей общей с вами любви к этому дню рождения – песня "Обійми". Она звучит на всех континентах, в сотнях стран, на десятках языков. Обнимаем всех и каждого и спасибо, что все годы мы вместе,
– написали "Океан Эльзы" в инстаграме.
В видео появились певцы из Казахстана, Узбекистана, Грузии, Турции, Южной Кореи, Армении, Азербайджана и, конечно же, из Украины. Более того, в подписи музыканты оставили активные ссылки на все ролики, которые использовали в клипе.
Океан Эльзы – Обійми: смотрите видео онлайн
Реакция сети
Группу "Океан Эльзы" засыпали поздравлениями в социальных сетях. Одни фанаты признаются, что слушают их музыку более 20 лет, другие же желают вдохновения и творческих взлетов:
- "С Днем рождения! Слушаю с 1998 года";
- "Музыка, с которой я живу уже 20 лет – радуюсь и грущу, вдохновляюсь и успокаиваюсь";
- "С днем рождения, любимый пятый океан! Люблю тебя и твоих прекрасных поклонников";
- "Поздравляем, любимую группы! Спасибо за ваше творчество".
Реакция фанов из России
К слову, фаны отметили, что среди каверов на хит "Обійми" нет русского. В комментариях под новым клипом они признались, что огорчились, но и дальше будут слушать "Океан Эльзы" в России:
- "Супер кавер! Жаль, что не вошел кавер из России. Здесь вас очень любят и ждут";
- "Все же видео о творчестве, а не о политике. В России тоже полно поклонников, которые слушают ОЭ, поют песни на улицах";
- "Жаль, конечно, что Россию избегаете, ведь здесь вас тоже слушают и любят";
- "Напрасно вы не включили кавер на русском языке, мы приезжаем в другие страны на ваши концерты. В любом случае, слушаем вас и любим";
- "Мы в России тоже любим ваши песни".