Песню "Обійми" справедливо считают одной из самых популярных в репертуаре "Океана Эльзы". Неудивительно, что звезды дали вторую жизнь именно этому треку. Композицию из каверов поклонников коллектив назвал "саундтреком любви".

Не пропустите "Ми помрем не в Парижі": бессмертные хиты Миська Барбары, на которых выросли поколения

Сегодня 27. Саундтрек нашей общей с вами любви к этому дню рождения – песня "Обійми". Она звучит на всех континентах, в сотнях стран, на десятках языков. Обнимаем всех и каждого и спасибо, что все годы мы вместе,

– написали "Океан Эльзы" в инстаграме.

В видео появились певцы из Казахстана, Узбекистана, Грузии, Турции, Южной Кореи, Армении, Азербайджана и, конечно же, из Украины. Более того, в подписи музыканты оставили активные ссылки на все ролики, которые использовали в клипе.

Океан Эльзы – Обійми: смотрите видео онлайн

Напомним, в сентябре первому альбому группы " Там, де нас нема" исполнилось 23 года. Его музыканты выпустили на компакт-дисках и были горды тем, что имеют "такой мегасовременный носитель".

Реакция сети

Группу "Океан Эльзы" засыпали поздравлениями в социальных сетях. Одни фанаты признаются, что слушают их музыку более 20 лет, другие же желают вдохновения и творческих взлетов:

"С Днем рождения! Слушаю с 1998 года";

"Музыка, с которой я живу уже 20 лет – радуюсь и грущу, вдохновляюсь и успокаиваюсь";

"С днем ​​рождения, любимый пятый океан! Люблю тебя и твоих прекрасных поклонников";

"Поздравляем, любимую группы! Спасибо за ваше творчество".

Реакция фанов из России

К слову, фаны отметили, что среди каверов на хит "Обійми" нет русского. В комментариях под новым клипом они признались, что огорчились, но и дальше будут слушать "Океан Эльзы" в России: