Sonya Kay не выступала почти полтора года. За это время она поняла, что не может без музыки, поэтому решила вернуться к поклонникам с новым альбомом.

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Новый альбом Sonya Kay

Альбом "Драйв" состоит из четырех песен: "Драйв", "Крошка", "Убери", "Чувствуй".

"Драйв" у меня ассоциируется с тем, что я еду в машине с открытыми окнами и на полную громкость слушаю этот трек. "Крошка" – это о любви, у которой не было продолжения. "Забери" – это танцевальная песня для клуба и просто для классного настроения. "Чувствуй" – это о нежной, прекрасной, теплой любви", – рассказала артистка.



Sonya Kay / Фото пресс-службы

Sonya Kay с командой работала над альбомом почти полгода. И именно этот альбом стал началом ее новой ступени в карьере: "Мы очень тщательно работали над каждым треком. Я точно знаю, что каждый из них заденет слушателя, каждый сможет найти что-то для себя. Мой альбом – это настоящий драйв эмоций".

Я очень самокритична, но довольна тем, как все получилось. Люблю экспериментировать над стилем и думаю, что это хорошо. Артист всегда должен делать что-то новое, чтобы быть интересным,

– отметила Sonya Kay.

Sonya Kay – "Драйв": смотрите видео онлайн