"Ой у лузі червона калина" на четырех языках: немецкая певица поддержала Украину

Немецкая певица Марлейн Маас исполнила песню "Ой у лузі червона калина" на четырех языках, чтобы как можно больше людей поняли ее содержание.

В первые дни полномасштабной войны на территории Украины лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк на Софиевской площади в Киеве спел "Ой у лузі червона калина". С тех пор хит перепели многие.

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В немецком городе Ахен певица Марлейн Маас исполнила гимн сечевых стрелков на четырех языках – украинском, немецком, английском и французском. Эта песня глубоко коснулась Марлейн, поэтому она решила перевести ее на другие языки. Все для того, чтобы как можно больше людей поняли содержание композиции.

"Ой у лузі червона калина" на четырех языках: смотрите видео онлайн

Напомним, британская группа Pink Floyd выпустила трек Hey Hey Rise, где использовала вокал Андрея Хливнюка. Перед этим "Ой у лузі червона калина" спели артисты украинского шоу-бизнеса. В частности, Лилия Ребрик исполнила патриотическую композицию вместе с дочерьми.