Родители пытаются сделать все возможное не только для того, чтобы отвлечь детей от мыслей о войне, которую россияне принесли на украинскую землю.

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Лилия Ребрик спела с дочками

Телеведущая сейчас много времени проводит вместе с дочками. Чтобы порадовать поклонников и хоть немного улучшить им настроение, Лилия с самыми дорогими девочками спела популярную песню "Ой, у лузі червона калина". Диана и Полина поддержали звездную мамочку, ведь верят, что Украина обязательно победит, добро победит зло и на наших землях будет мир.

"Так хочется хороших новостей… А хорошие новости всегда рядом – это дети, которые мотивируют улыбаться несмотря ни на что (хотя иногда кажется, что это невозможно), которые могут вдохновить на пение (хотя музыку тоже не могу слушать в последнее время). И кино смотреть не могу... А сказки детям рассказываю... И верю вместе с ними... И мечтаю... И планирую... А значит жизнь продолжается... И победа скоро! И мир... Надо немного подождать... И "мы нашу славную Украину развеселим!", – подчеркнула Лилия.

Лилия Ребрик с дочками спела "Ой, у лузі червона калина": смотрите видео онлайн