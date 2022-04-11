"Ой у лузі червона калина" чотирма мовами: німецька співачка підтримала Україну

Німецька співачка Марлейн Маас виконала пісню "Ой у лузі червона калина" чотирма мовами, щоб якомога більше людей зрозуміли її зміст.

У перші дні повномасштабної війни на території України лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк на Софіївській площі у Києві заспівав "Ой у лузі червона калина". З того часу хіт переспівали багато людей.

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У німецькому місті Ахен співачка Марлейн Маас виконала гімн січових стрільців чотирма мовами – українською, німецькою, англійською та французькою. Ця пісня глибоко торкнула Марлейн, тому вона вирішила перекласти її іншими мовами. Все для того, щоб якомога більше людей зрозуміли зміст композиції.

"Ой у лузі червона калина" чотирма мовами: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, британський гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, де використав вокал Андрія Хливнюка. Перед цим "Ой у лузі червона калина" заспівали артисти українського шоу-бізнесу. Зокрема, Лілія Ребрик виконала патріотичну композицію разом з доньками.