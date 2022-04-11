В первые дни полномасштабной войны на территории Украины лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк на Софиевской площади в Киеве спел "Ой у лузі червона калина". С тех пор хит перепели многие.

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В немецком городе Ахен певица Марлейн Маас исполнила гимн сечевых стрелков на четырех языках – украинском, немецком, английском и французском . Эта песня глубоко коснулась Марлейн, поэтому она решила перевести ее на другие языки. Все для того, чтобы как можно больше людей поняли содержание композиции.

"Ой у лузі червона калина" на четырех языках: смотрите видео онлайн