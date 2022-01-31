Официально: Рианна беременна первенцем от A$AP Rocky
Источник:METRO
Барбадосская певица Рианна ожидает появления первого ребенка от своего возлюбленного – рэпера A$AP Rocky. Звезда показала фото, на котором уверенно демонстрирует свой обнаженный округлый живот на публику.
33-летняя артистка долгое время скрывала особое состояние, судя по большому округлому животу. Вероятно, она находится на втором триместре беременности. Свое особое состояние и Рири продемонстрировала на стильной фотосессии в Харлеме, Нью-Йорк.
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Рианна и A$AP Rocky ждут первенца / Фото из социальных сетей
На снимках счастливая пара держится за руки и романтично смотрит друг на друга. Для фото A$AP Rocky надел черные кожаные брюки, белый свитшот, джинсовую куртку и черную шапку, в то время как Рианна очаровала фанов широкими голубыми штанами с разрезами и длинной розовой курткой на пуговицах, которую расшпилила в зоне живота. Особым акцентом образа стали длинные подвески на шее, которые достигали ее таза.
Рианна беременна / Фото из социальных сетей
СМИ и социальные сети "взорвались" фотографиями пары, правда сами будущие родители в сети еще ничего не публиковали.
Что известно о романе пары
- Звезды начали встречаться в начале 2020 года. Тогда пару увидели в одном из отелей Нью-Йорка. Однако в течение следующих нескольких месяцев они появлялись на публике лишь как приятели, не демонстрируя чувств.
- Информация об отношениях подтвердилась лишь в июне 2021 года, когда A$AP Rocky в своем откровенном интервью заявил, что Ри – любовь его жизни.
- Пара также уже якобы обсуждала возможность официального заключения союза и планировала детей. Ранее ее уже заподозривали в беременности, но информация не подтвердилась.
- К слову, в марте 2020 года в интервью британскому Vogue Рианна заявляла, что через 10 лет она хочет быть многодетной мамой – трех или четырех малышей.
- Недавно также появилась информация, что Рианна и A$AP Rocky хотят пожениться до конца 2022 года.