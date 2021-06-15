Впервые о романе барбадосской исполнительницы Рианны и американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) заговорили в ноябре 2020 года. Недавно стало известно, что они действительно встречаются, однако пара не выносит все детали романтических отношений на публику.

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A$AP Rocky о романе с Рианной

На днях хип-хоп исполнитель коротко высказался о том, как он чувствует себя в отношениях с певицей Рианной. Он отметил, что знаменитость всегда его поддерживает, а потому он действительно счастлив.

Это очень важно – иметь такую ​​поддержку в реальной жизни. Это потрясающе, я по-настоящему счастлив, искренне,

– рассказал A$AP Rocky.

Артист добавил, что Рианна делает его жизнь лучше.

Что известно о романе Рианны и A$AP Rocky