Впервые о романе барбадосской исполнительницы Рианны и американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) заговорили в ноябре 2020 года. Недавно стало известно, что они действительно встречаются, однако пара не выносит все детали романтических отношений на публику.
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A$AP Rocky о романе с Рианной
На днях хип-хоп исполнитель коротко высказался о том, как он чувствует себя в отношениях с певицей Рианной. Он отметил, что знаменитость всегда его поддерживает, а потому он действительно счастлив.
Это очень важно – иметь такую поддержку в реальной жизни. Это потрясающе, я по-настоящему счастлив, искренне,
– рассказал A$AP Rocky.
Артист добавил, что Рианна делает его жизнь лучше.
Что известно о романе Рианны и A$AP Rocky
- Знаменитости знакомы лично больше десяти лет. A$AP Rocky в 2013 году выступал на разогреве в мировом туре Рианны, участвовал в записи ее песни Cockiness и снимался в рекламе последней коллекции косметики Fenty Skin. Но на публике пара проявляла только дружеские отношения.
- На началу 2020 года появились первые слухи о романе, однако он не был серьезным, по словам инсайдеров. Но в ноябре артистов заметили за обедом с друзьями в одном из отелей Нью-Йорка.
- Чтобы проявить серьезность чувств, Рианна пригласила рэпера отпраздновать Рождество вместе с ее семьей. Поездка прошла замечательно и непринужденно.
- В мае 2021 года A$AP Rocky официально заявил о романтических отношениях с Рианной. Он признался, что исполнительница "стоит миллион других", а сам чувствует себя прекрасно рядом с любимой. Рэпер высказался и об отцовстве.