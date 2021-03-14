Одно из самых тяжелых испытаний, – Лилия Ребрик поборола коронавирус
Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик выздоровела от коронавируса. Звезда призналась, что теперь позади 18 дней самоизоляции, а сама болезнь стала для нее одним из самых тяжелых испытаний в жизни.
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
28 февраля украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила, что подхватила коронавирус. После более чем двух недель самоизоляции звезда поборола болезнь, поэтому вернулась к работе и съемкам.
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Лилия Ребрик выздоровела от COVID-19
Телеведущая рассказала, что 18 дней провела на самоизоляции. Для нее было очень трудно оказаться практически закрытой в четырех стенах, ведь Лилия всегда вела активный образ жизни. Поэтому она очень скучала по общению и людям. Единственное, что спасало – родные и близкие, которые были рядом.
Честно говоря, одно из самых тяжелых испытаний в моей жизни. Дни казались просто бесконечными, в какое-то время даже со счета сбились,
– призналась Ребрик.
Звезда также сообщила о выводах, которые сделала после болезни. "К сожалению, как сильно бы не берег себя, вирус коварен и может сбить с ног каждого. И, конечно, в тот момент, когда совсем к этому не готов. Хотя и в дальнейшем, как и до болезни, буду строго соблюдать все правила: маски, перчатки, чистые руки", – написала актриса.
Лилия Ребрик добавила, что заболеть коронавирусом – совсем не весело. У всегда занятой знаменитости появилось время, чтобы прочитать книгу, дольше полежать в постели, но симптомы не могли дать полноценно отдохнуть.
К сожалению, когда у тебя очень болит голова, просто раскалывается пополам, если ты понимаешь, что даже перевернуться с боку на бок – это как многотонный вагон поднять, то тебе не до шуток, фильмов и веселья,
– призналась Лилия Ребрик.
Телеведущая подчеркнула, что, к счастью, уже все позади. Она еще будет восстанавливаться от болезни и следить за состоянием организма, поэтому не вернется к напряженному графику так быстро.
Что известно о болезни Лилии Ребрик
- Об инфицировании коронавирусом телеведущая сообщила 28 февраля. Она призналась, что очень расстроилась, ведь отменила все съемки.
- Впоследствии звезда рассказала, что не будет делиться всеми симптомами болезни, ведь это очень индивидуально. Однако отметила, что чувствует себя "не очень".
- После того, как прошел экватор болезни, Лилия Ребрик решилась показать фотографию с самоизоляции и призналась, что ее состояние все еще неудовлетворительное.
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