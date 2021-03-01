Больная коронавирусом Лилия Ребрик рассказала о самочувствии
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик заявила, что заболела коронавирусом. Она взяла отпуск и занялась лечением. Звезда сообщила, что о симптомах болезни и назначении врача публично рассказывать не будет, однако поделилась, что сейчас чувствует себя "не очень".
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
В воскресенье, 28 февраля, Лилия Ребрик объявила, что у нее обнаружили коронавирус. Она не стала делиться, при каких обстоятельствах подхватила болезнь, и оставила за кадром детали самочувствия. Несмотря на недуг, ведущая вернулась в инстаграм, чтобы поздравить поклонников с приходом весны. Она показала яркие фото в нежном платье рядом с розовыми цветами и заметила, что весна, которая пока заметна только на календаре, придает ей сил.
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Как чувствует себя больная коронавирусом Лилия Ребрик
Знаменитость подчеркнула, что на вопрос о симптомах болезни и курсе лечения отвечать не будет, ведь считает, что все назначения очень индивидуальны. Она не планирует вести "дневник болезни" и рассказывать многотысячной публике о состоянии здоровья. Однако ведущая добавила, что сейчас чувствует себя не лучше.
Пока чувствую себя все же не очень, и эта ситуация отнюдь не добавляет мне оптимизма! Но все-таки духом я, конечно, не падаю,
– поделилась Лилия Ребрик.
Добавим, актриса не стала делиться, подхватили ли муж и дочери коронавирус вместе с ней. Она также не рассказывает, где находится на самоизоляции.
В комментариях подписчики засыпали звезду пожеланиями скорейшего выздоровления:
- Желаю выздоровления;
- Лилечка, скорейшего выздоровления. Самое главное – быть на позитиве. Любим вас очень сильно;
- Лиля, скорейшего выздоровления, мы вас ждем, вы чудо;
- Пусть будет быстро и легко.
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