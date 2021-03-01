Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик заявила, что заболела коронавирусом. Она взяла отпуск и занялась лечением. Звезда сообщила, что о симптомах болезни и назначении врача публично рассказывать не будет, однако поделилась, что сейчас чувствует себя "не очень".

В воскресенье, 28 февраля, Лилия Ребрик объявила, что у нее обнаружили коронавирус. Она не стала делиться, при каких обстоятельствах подхватила болезнь, и оставила за кадром детали самочувствия. Несмотря на недуг, ведущая вернулась в инстаграм, чтобы поздравить поклонников с приходом весны. Она показала яркие фото в нежном платье рядом с розовыми цветами и заметила, что весна, которая пока заметна только на календаре, придает ей сил.

Важно Очень расстроилась, – Лилия Ребрик заболела коронавирусом

Как чувствует себя больная коронавирусом Лилия Ребрик

Знаменитость подчеркнула, что на вопрос о симптомах болезни и курсе лечения отвечать не будет, ведь считает, что все назначения очень индивидуальны. Она не планирует вести "дневник болезни" и рассказывать многотысячной публике о состоянии здоровья. Однако ведущая добавила, что сейчас чувствует себя не лучше.

Пока чувствую себя все же не очень, и эта ситуация отнюдь не добавляет мне оптимизма! Но все-таки духом я, конечно, не падаю,

– поделилась Лилия Ребрик.

Добавим, актриса не стала делиться, подхватили ли муж и дочери коронавирус вместе с ней. Она также не рассказывает, где находится на самоизоляции.

В комментариях подписчики засыпали звезду пожеланиями скорейшего выздоровления: