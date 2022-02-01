"Очень маленький, придется подождать": Святослав Вакарчук готовит сыну трогательный сюрприз

В мае 2021 года у Святослава Вакарчука родился первенец Иван. Он почти никогда не говорит о малыше, однако в одном из интервью признался, что сын его очень изменил. Певец даже хочет записать ему альбом колыбельных.

То, что лидер "Океана Эльзы" стал отцом, журналисты рассекретили лишь в конце августа. Вероятно, Святослав Вакарчук, который держит личное за семью замками, нескоро рассказал бы о пополнении. Однако теперь вынужден время от времени отвечать на вопросы о сыне. Так, малыша ждет особый подарок от звездного папочки.

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Святослав Вакарчук о сюрпризе сыну

Артист не стал отрицать, что с появлением Ивана его жизнь круто изменилась. Сын повлиял даже на творчество Вакарчука – вдохновил на альбом колыбельных. Артист планирует выпустить его чуть позже, когда Иван подрастет.

Маленькие дети влияют на какие-то бытовые изменения, появились эмоции, которых я не знал раньше. Даже хочу записать альбом колыбельных. Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравятся. Поэтому немного придется подождать,

– рассказал Святослав Вакарчук.

Что известно об отцовстве Святослава Вакарчука