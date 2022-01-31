Четверка тренеров "Голоса страны" ищет настоящий голос нации. Уже на этапе "слепых прослушиваний" музыканты-самородки очаровывают наставников до слез. На шоу пришел 33-летний Роман Мелиш, который изучает музыку эпохи барокко и Возрождения. Он заставил заплакать Святослава Вакарчука.

Читайте также Голос страны 12 сезон 2 выпуск: как дальнобойница, военный оркестр и другие покоряли судей

Святослав Вакарчук заплакал на "Голосе страны"

Вокалист из Львовской области исполнил арию Vedro con mio diletto. В микрофон он последний раз пел лет 15 назад, но ему удалось развернуть два тренерских кресла – Поляковой и Вакарчука. Лидер "Океана Эльзы" аплодировал ему стоя.

Было три момента, когда у меня были мурашки. Впервые это когда вы начали, и я услышал тембр вашего голоса. Второй раз – когда вы сделали очень сложный, но очень красивый мелизм. Ну и как вы закончили, финал, выход на тонику – это было просто невероятно,

– признался Святослав Вакарчук.

В тренеры Роман Мелиш выбрал лидера "Океан Эльзы". Более того, он сделал это словами его песни "Веселі, брате, часи настали".

"Когда у меня бывает период безнадежности, я вспоминаю слова песни: "Нам з тобою своє робити, відкрити очі і далі йти! І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити. Хто ж тоді, як не ми, брати", – произнес вокалист, чем довел Вакарчука до слез.

Святослав Вакарчук с участником "Голоса страны" / Скриншот видео

"Первый раз вижу, чтобы Вакарчук плакал. Я думал, он не умеет этого делать", – заметил Юрий Горбунов за кулисами.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Романа Мелиша

Интересно, что в команде Святослава Вакарчука уже пять участников – Алие Хаджабадинова, Анна Киндзерская, Роман Мелиш, Максим Бородин, дуэт Ztone.