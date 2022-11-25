"Все разбито": в каком состоянии пострадавшая от обстрелов кофейня мужа Джамалы

Украинская певица Джамала рассказала, что произошло с кафе ее мужа в Киеве. Узнайте, продолжает ли работать заведение и не пострадали ли работники.

10 октября Украина подверглась одному из самых массированных обстрелов. В этот день от ударной волны пострадало кафе мужа Джамалы в Киеве.

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Джамала о кафе мужа

Певица рассказала, что заведение понесло убытки – пострадала техника, а стеклянные панели разбились и усеяли все кафе. Зато, к счастью, никто из баристов не пострадал. В момент прилетевшей ракеты работники вышли на перерыв.

Там действительно все разбито и оборудование пострадало, стекло. Но это такое. Там же начался день и пришли баристы, вышедшие на перерыв или покурить. Это было начало рабочего дня. И это главное. Главное, что все живы!

– подытожила Джамала.

Исполнительница добавила, что уже на следующий день это кофейня возобновила работу, доказав, что украинцы – несокрушимые. Джамала призналась, что сейчас семейный бизнес не приносит хорошую прибыль, но ее муж продолжает развивать заведения, чтобы давать людям рабочие места.

, Джамала признавалась, что именно это кафе ее мужа было для нее особенным. Туда она приглашала друзей и журналистов, проводила время с семьей.

Последствия обстрела кафе:

Добавим, теперь у Джамалы другие заботы – она стала судьей Национального отбора на Евровидение-2023. За нее проголосовало 16,56% украинцев.

Артистка призналась, что для нее кресло жюри – большая ответственность. Звезда удивлена еще раз получить возможность выбирать представителя от Украины. "Я и сама не знала, мне рассказали из соцсетей, что я уже шестой раз буду сидеть в жюри. Я не ожидала, что это будет так долго. И не планировала, если честно".