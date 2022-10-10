Недавно Джамала покинула шоу "Танцы со звездами" в Варшаве и осталась там с детьми для дальнейшей работы на культурном фронте. Однако новости из Украины 10 октября разбили ей сердце – детище ее мужа, кофейня TAKAVA в центре города, попала под массированный ракетный обстрел России.

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Взрывной волной в заведении выбило все окна и разрушило стеклянные заграждения внутри.



Джамала показала, во что превратилась ее семейная кофейня / Фото из инстаграм-сторис певицы

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Для Джамалы это особое место, ведь там она часто приглашала друзей и журналистов на интервью, а также проводила время с мужем и детьми. В последний раз она там была в конце августа – Джа показала видео, как пила там кофе с подругой. Сейчас помещение завалено разбитым стеклом.



Джамала в последний раз здесь была в августе 2022 года / Фото из инстаграм-сторис певицы

Однако в кафе пообещали, что в скором времени продолжит работать, как только все возобновит.

"takava – твое хипстерское заведение, которое каждый день создает наилучшее настроение тебе, верит в доброту, приобщается к благотворительным акциям и будет продолжать это делать, друзья мы вам гарантируем! Сейчас заведение на Жилянской 75 временно не будет работать, но! Как и каждый украинец , мы переживем это вместе, все отстроим, выстоим и победим проклятую русскую! Станем еще больше, круче и сильнее! Слава Украине! Украина превыше всего!" – написали представители заведения и показали последствия разрушений.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Отметим, что заведение TAKAVA Coffee-Buffet открыло Бекир Сулейманов, муж Джамалы, в 2017 году. С этого времени бизнес семьи расширился – сейчас у них 6 заведений только в одном Киеве. Также еще одно заведение открылось во время войны во Львове.