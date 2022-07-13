Еще в мае в Киеве открыли выставку сгоревшей и уничтоженной ВСУ российской военной техники. На днях по городу прогуливалась Злата Огневич с сестрой и увидела, как люди фотографируются на фоне вражеских танков.

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Злата Огневич о фото на фоне техники

Исполнитель призналась, что не до конца понимает, зачем фотографироваться на фоне российской техники. К тому же, среди экспонатов прыгают дети.

Мне жутко на это все смотреть. Мне противно. Например, я не хочу фотографироваться на фоне этой обгоревшей техники, принесшей смерть, в которой кто-то сгорел, погиб. И там части этого сгоревшего тела остались в виде пепла... Я не понимаю, что в этом прикольно. Может, я чего-то не понимаю?

– высказалась Злата Огневич.



Злата Огневич о фото на фоне техники / Фото из инстаграм-сториз

Звезда решила спросить у поклонников, какого мнения у них. Здесь мнение пользователей разделилось. Кто-то думает, что фотографироваться на фоне российской техники – нормально:

"Пусть дети радуются";

"Меня берет гордость за ВСУ, которые сожгли этих подлецов, за детей и всех".

И другие поддержали Злату:

"Это ужас";

"Я тоже этого не понимаю";

"Согласно вам на 100%";

"Да нет, все правильно. Технику просто сфотографировать я понимаю. Но фотографироваться...";

"Я тоже не понимаю этого, и считаю, что это неправильно – фотографироваться и гулять там".



Мнение фанатов Златы Огневич / Фото с инстаграм-сториз

"Учитывая ваши ответы насчет фото на фоне обгоревшей техники, я не одна думаю, что это противно, противно и отвратительно. И мне очень приятно знать, как много у меня единомышленников. Спасибо вам, вы классные", – ответила Злата Огневич поклонникам.