Елизавета Ястремская на личной странице опубликовала новое фото, где продемонстрировала образ, который примерила в подготовке к главному конкурсу красоты "Мисс Вселенная". Уже сегодня, 16 мая, "Мисс Украина" выйдет на сцену и будет покорять публику. Showbiz 24 покажет вам все look Ястремской, которыми она поражала в США.

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Для нового образа Елизавета примерила кожаный костюм цвета хаки, состоящий из откровенного кроп-топа на тонких бретелях и юбки с вырезами длины миди. Наряд она соединила с босоножками на каблуках. Ястремская дополнила образ массивными серьгами-подвесками и распустила волосы. На лице "Мисс Украины" красовался роскошный макияж с акцентом на глазах.

В подписи к фото девушка поблагодарила всех за поддержку: "Этот день наступил. Сегодня я полна благодарности. Независимо от результата, я уже счастлива быть на этой сцене и представлять свою страну. Спасибо каждому из вас за вашу поддержку. Вы – моя самая большая мотивация".



Елизавета Ястремская / Фото из инстаграма Елизаветы Ястремской

Безупречные образы "Мисс Украины"

В аэропорту Елизавета примерила топ цвета хаки, пиджак в тон и розовые брюки. Она сочетала наряд с бежевыми туфлями на каблуке и сделала макияж с акцентом на глазах.

На 3 день после приезда в Майами Елизавета Ястремская предстала в стильном look. Она выбрала светлые джинсы и оригинальный кроп-топ с оранжевыми полосатыми вставками. Важными деталями были персиковая помада и локоны.



Елизавета Ястремская / Фото из инстаграма Елизаветы Ястремской

"Мисс Украина" появлялась на публике в элегантном черном платье, подчеркивающем фигуру, и туфлях в тон.

Елизавета Ястремская покорила публику, позировав перед камерами в красном обтягивающем платье длины макси. Наряд удачно дополняла бежевая сумочка и серьги-подвески. На этот раз волосы были собраны в пучок.



Елизавета Ястремская / Фото из инстаграма Елизаветы Ястремской

Не менее сказочным был образ "Мисс Украины" в нежно-голубом платье со шлейфом. Стильные аксессуары делали аутфит еще более изысканным.

Также Елизавета Ястремская предстала в обжатых черных брюках, которые дополнила белым атласным топом за 22 тысячи гривен. Соблазнительный наряд красавица довершила черными лакированными туфлями-лодочками и клатчем в тон. Элегантная прическа и макияж с акцентом на глаза стали финальными изюминками образа.

Напомним, на самом конкурсе Елизавета Ястремская появится в двух безупречных образах – откровенном национальном костюме в черно-белых цветах и соблазнительном платье красного цвета с глубоким декольте и разрезом до бедер.