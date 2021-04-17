Откровенное фото модели с одномесячным сыном уже очаровало сеть. На фотографии Эмили нежно держит на руках своего сына в полосатом костюме, пока он пьет материнское молоко. Женщина сидела в постели в цветной футболке и созерцала мальчика.

К слову Мамина забота: Эмили Ратаковски показала нежное фото, где кормит сына грудью



Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

"Если мне кажется, что я всегда кормлю грудью, это потому, что это я", – подписала фото модель.



Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

Стоит добавить, что звезда уже не впервые публикует такие фото в сети.

Напомним, что своего первенца Ратаковски родила в марте от мужа Себастьяна Бир-Маккларда.