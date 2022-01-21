Облегчу жизнь журналистам, – Сергей Притула поделился, станет ли ведущим Нацотбора Евровидения

Украинский телеведущий Сергей Притула на протяжении многих лет был неизменным ведущим Национального отбора Евровидения на телеканале "СТБ". Но теперь конкурс будет транслировать только Суспільне, поэтому Притула заявил, что больше не будет причастен к событию.

Накануне ресурс MUZVAR предположил четырех вероятных кандидатов на проведение Национального отбора Евровидения 12 февраля. Среди них назвали Тимура Мирошниченко, Машу Ефросинину, Сергея Притулу и Злату Огневич. Окончательных ведущих обещают объявить позже.

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И чтобы не будоражить воображение своих фанатов и зрителей отбора, Притула 21 января сам решил опровергнуть все догадки. По его мнению, Суспільне имеет собственных лиц, поэтому он не будет претендовать на место ведущего.

Чтобы немного облегчить жизнь журналистам и еврофанам, даю информацию от первоисточника. Я не планировал и не планирую присоединяться к Нацотбору ЕВ-2022! То, чем я сейчас занимаюсь, – это масштабирование своих волонтерских потуг на фоне очередной российской угрозы и дальнейшее формирование политической партии,

– объяснил Притула.

Он добавил, что остается верным своему холдингу, где работает, а именно – StarLightMedia. Он убежден, что Суспільне мовлення имеет кого представить на Нацотборе как ведущего, поэтому желает ему или ей успешного проведения конкурса.



Сергей Притула не будет ведущим на Нацотборе Евровидения-2022 / Фото из инстаграма шоумена

Национальный отбор на Евровидение-2022: главное

Конкурс состоится 12 февраля и будет состоять только из финала. Ранее также проводили первый и второй полуфиналы.

Будет транслировать событие Суспільне мовлення без телеканала "СТБ", как это было раньше.

В финал попадут только 8 артистов из 285 поданных заявок. Сейчас объявили 27 артистов из длинного списка, которые опередили других участников.

Евровидение-2022 состоится в Турине, Италия. Победу в страну привезла рок-группа Måneskin.

Полный текст публикации Сергея Притулы:

"В сети уже второй день живо обсуждаются кандидатуры ведущих/ведущего очередного Национального отбора Евровидения. Среди потенциальных кандидатур фигурирует и моя фамилия.

Чтобы немного облегчить жизнь журналистам и еврофанам, даю информацию от первоисточника. Я не планировал и не планирую присоединяться к Нацотбору ЕВ-2022! То, чем я сейчас занимаюсь, – это масштабирование своих волонтерских потуг на фоне очередной российской угрозы и дальнейшее формирование политической партии.

В конце концов, я работаю в холдинге SLM, с командой которого имел честь отработать ведущим несколько сезонов Нацотборов. Как частичка коллектива, который творил музыкальную историю Украины и привел меня к награде "Телетриумф" в номинации "Ведущий/ведущая музыкальной программы/концерта/церемонии", я останусь вместе с нашей командой по ту сторону экрана, где собираются зрители!

Суспільне имеет собственных лиц! И независимо от того, кто станет ведущим Нацотбора, я желаю коллеге/коллегам удачи и вдохновения для прохождения этого довольно сложного прямоэфирного испытания!".