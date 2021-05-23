Объявила результаты голосования жюри: стильный образ TAYANNA на Евровидении-2021

Украинская певица TAYANNA появилась в прямом эфире Евровидения-2021 для объявления результатов национального жюри. Она продемонстрировала изысканный образ в красном костюме.
Известная артистка TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) дважды участвовала в Национальном отборе, но ей не удалось получить возможность представлять Украину на Евровидении. Однако она появилась в прямом эфире конкурса как спикер.
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Образ TAYANNA
Знаменитость предстала в эфире Евровидения в ярком красном костюме, который состоял из широких кюлотов и двубортного элегантного жакета от украинского дизайнера Кати Сильченко.
TAYANNA соединила наряд с белыми босоножками с тонкими цепочками. Стильный образ также дополнял массивный золотистый аксессуар на шее. Певица распустила волосы и уложила их пышными локонами.
На лице она сделала нюдовый макияж. Звезда подчеркнула глаза черными массивными стрелками и накрасила губы розовой помадой.
TAYANNA / Фото из инстаграма звезды
TAYANNA во время объявления результатов / Скриншот из ютуба
Как Украина раздавала баллы
В состав профессионального жюри, которое оценивало выступления конкурсантов, вошли: Александр Пономарев, Alyona Alyona, Илария, Игорь Кондратюк и ALLOISE. Такие баллы объявила TAYANNA:
- Италия – 12 баллов
- Франция – 10 баллов
- Швейцария – 8 баллов
- Израиль – 7 баллов
- Бельгия – 6 баллов
- Мальта – 5 баллов
- Исландия – 4 балла
- Азербайджан – 3 балла
- Португалия – 2 балла
- Норвегия – 1 балл
Отметим, что решение украинских зрителей и судей относительно победителя Евровидения-2021 было одинаковым. Такими баллами зрители наградили участников:
- Италия – 12 баллов
- Литва – 10 баллов
- Финляндия – 8 баллов
- Швейцария – 7 баллов
- Исландия – 6 баллов
- Франция – 5 баллов
- Россия – 4 балла
- Азербайджан – 3 балла
- Швеция – 2 балла
- Бельгия – 1 балл