Объявила результаты голосования жюри: стильный образ TAYANNA на Евровидении-2021

23 мая 2021 , 12:26
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Источник:

инстаграм TAYANNA

Украинская певица TAYANNA появилась в прямом эфире Евровидения-2021 для объявления результатов национального жюри. Она продемонстрировала изысканный образ в красном костюме.

Известная артистка TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) дважды участвовала в Национальном отборе, но ей не удалось получить возможность представлять Украину на Евровидении. Однако она появилась в прямом эфире конкурса как спикер.

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Образ TAYANNA

Знаменитость предстала в эфире Евровидения в ярком красном костюме, который состоял из широких кюлотов и двубортного элегантного жакета от украинского дизайнера Кати Сильченко.

TAYANNA соединила наряд с белыми босоножками с тонкими цепочками. Стильный образ также дополнял массивный золотистый аксессуар на шее. Певица распустила волосы и уложила их пышными локонами.

На лице она сделала нюдовый макияж. Звезда подчеркнула глаза черными массивными стрелками и накрасила губы розовой помадой.


TAYANNA / Фото из инстаграма звезды


TAYANNA во время объявления результатов / Скриншот из ютуба

Как Украина раздавала баллы

В состав профессионального жюри, которое оценивало выступления конкурсантов, вошли: Александр Пономарев, Alyona Alyona, Илария, Игорь Кондратюк и ALLOISE. Такие баллы объявила TAYANNA:

  1. Италия – 12 баллов
  2. Франция – 10 баллов
  3. Швейцария – 8 баллов
  4. Израиль – 7 баллов
  5. Бельгия – 6 баллов
  6. Мальта – 5 баллов
  7. Исландия – 4 балла
  8. Азербайджан – 3 балла
  9. Португалия – 2 балла
  10. Норвегия – 1 балл

Отметим, что решение украинских зрителей и судей относительно победителя Евровидения-2021 было одинаковым. Такими баллами зрители наградили участников:

  1. Италия – 12 баллов
  2. Литва – 10 баллов
  3. Финляндия – 8 баллов
  4. Швейцария – 7 баллов
  5. Исландия – 6 баллов
  6. Франция – 5 баллов
  7. Россия – 4 балла
  8. Азербайджан – 3 балла
  9. Швеция – 2 балла
  10. Бельгия – 1 балл
Автор: Марія Касій