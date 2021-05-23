Відома артистка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) двічі брала участь у Національному відборі, але їй не вдалося отримати можливість представляти Україну на Євробаченні. Однак вона з'явилась у прямому ефірі конкурсу як речниця.

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Образ TAYANNA

Знаменитість постала в ефірі Євробачення у яскравому червоному костюмі, що складався з широких кюлотів та двобортного елегантного жакета від української дизайнерки Каті Сільченко.

TAYANNA поєднала вбрання із білими босоніжками із тонкими ланцюжками. Стильний образ також доповнював масивний золотистий аксесуар на шиї. Співачка розпустила волосся та вклала його пишними локонами.

На обличчі вона зробила нюдовий макіяж. Зірка підкреслила очі чорними масивними стрілками й нафарбувала губи рожевою помадою.



TAYANNA / Фото з інстаграму зірки



TAYANNA під час оголошення результатів / Скриншот з ютубу

Як Україна роздавала бали

До складу професійного журі, яке оцінювало виступи конкурсантів, увійшли: Олександр Пономарьов, Alyona Alyona, Іларія, Ігор Кондратюк та ALLOISE. Такі бали оголосила TAYANNA:

Італія – 12 балів Франція – 10 балів Швейцарія – 8 балів Ізраїль – 7 балів Бельгія – 6 балів Мальта – 5 балів Ісландія – 4 бали Азербайджан – 3 бали Португалія – 2 бали Норвегія – 1 бал

Зазначимо, що рішення українських глядачів та суддів щодо переможця Євробачення-2021 було однаковим. Такими балами глядачі нагородили учасників: