В субботу, 22 мая, TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) объявит результаты голосования национального жюри Украины на Евровидении-2021.

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Отметим, певица принимала участие в двух Национальных отборах на Евровидение – в 2017 и 2018 годах. Сначала TAYANNA уступила победу рок-группе O.Torvald, а впоследствии – эпатажному Melovin.

Добавим, в ночь на 17 мая в Роттердаме состоялось торжественное открытие Евровидения-2021. Коллектив Go_A появился на бирюзовой дорожке в костюмах из переработанного пластика.

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Уже во вторник, 18 мая, состоится долгожданный первый полуфинал Евровидения-2021, в котором на сцену выйдет представитель Украины – этнофолк группа Go_А с песней Shum. 65-ый песенный конкурс будет комментировать Тимур Мирошниченко. Добавим, что украинцы не могут голосовать за своих представителей, однако смогут отдать голоса за других участников первого полуфинала.