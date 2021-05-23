Известная артистка TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) дважды участвовала в Национальном отборе, но ей не удалось получить возможность представлять Украину на Евровидении. Однако она появилась в прямом эфире конкурса как спикер.

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Образ TAYANNA

Знаменитость предстала в эфире Евровидения в ярком красном костюме, который состоял из широких кюлотов и двубортного элегантного жакета от украинского дизайнера Кати Сильченко.

TAYANNA соединила наряд с белыми босоножками с тонкими цепочками. Стильный образ также дополнял массивный золотистый аксессуар на шее. Певица распустила волосы и уложила их пышными локонами.

На лице она сделала нюдовый макияж. Звезда подчеркнула глаза черными массивными стрелками и накрасила губы розовой помадой.



TAYANNA / Фото из инстаграма звезды



TAYANNA во время объявления результатов / Скриншот из ютуба

Как Украина раздавала баллы

В состав профессионального жюри, которое оценивало выступления конкурсантов, вошли: Александр Пономарев, Alyona Alyona, Илария, Игорь Кондратюк и ALLOISE. Такие баллы объявила TAYANNA:

Италия – 12 баллов Франция – 10 баллов Швейцария – 8 баллов Израиль – 7 баллов Бельгия – 6 баллов Мальта – 5 баллов Исландия – 4 балла Азербайджан – 3 балла Португалия – 2 балла Норвегия – 1 балл

Отметим, что решение украинских зрителей и судей относительно победителя Евровидения-2021 было одинаковым. Такими баллами зрители наградили участников: