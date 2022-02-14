О первом поцелуе с мужем и романтике в браке: эксклюзив MamaRika ко Дню Валентина

Певица MamaRika призналась журналистам 24 канала, что они с мужем никогда не празднуют День Валентина, как все пары. Супруги не делает друг другу сюрпризов, а заранее обсуждают подарки.

MamaRika и Сергей Середа вместе уже семь лет, информирует 24 канал. За это время у них кардинально изменился подход ко Дню влюбленных. Они давно забыли про валентинки, шарики в форме сердец и прочие "ванильные" сюрпризы. О первом поцелуе в Одессе, подарках на 14 февраля и романтике в браке артистка рассказала в эксклюзиве 24 каналу.

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MamaRika о праздновании Дня Валентина

Давайте честно, мы не самая романтичная пара в мире, чтобы так официально праздновать День влюбленных и обвешивать друг друга сердечками, шариками. К этому вопросу мы подходим практически и проговариваем заранее, кто какой подарок хочет,

– поделилась MamaRika.

Более того, деньги на эти подарки они с Сергеем Середой достают из семейного бюджета. Так, кто-то из них получает новый гаджет, а кто-то – новый клип, с юмором рассказала нам певица. Не раз случалось и такое, что в День святого Валентина супруги отправлялись в романтическое путешествие.

"Не то чтобы мы не хотели сделать друг другу сюрприз, просто это пришло с годами практики и зрелого подхода к вопросу", – добавила MamaRika.

MamaRika с мужем Сергеем Середой / Фото из инстаграма певицы

MamaRika о первом свидании с мужем

Автор хита KAVA уже признавалась, что их первое свидание с Сергеем состоялось в декабре 2014 года в его родной Одессе, но мы расспросили подробнее, как закрутился их роман, который привел к образцовому браку.

Как выяснилось, MamaRika не сразу поняла, что в Одессу едет на свидание. Все понемногу прояснилось тогда, когда Сергей Середа встретил ее на вокзале с цветами и снял отдельный гостиничный номер.

Я даже и не поняла, что это было свидание. Но потом мне стало ясно, что Сергей воплощал свой "коварный" план, понимая, что надо действовать с поличным,

– пошутила певица.

MamaRika на первом свидании с Сергеем Середой / Фото из инстаграма певицы

Звезда до сих пор не знает, что растопило ее сердце в тот уикенд – "то ли волшебство Сергея, то ли обольщающий морской бриз, то ли все в куче", но вечером они уже гуляли за руку и впервые поцеловались.

Сейчас я могу уверенно утверждать: если это твой человек, то нет смысла что-то придумывать и скрывать. Мы сразу поняли, что созданы друг для друга,

– MamaRika призналась.

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MamaRika о романтике в браке

Певица поделилась с нами, что у них с мужем даже романтические вечера не такие, как у всех. Они не ходят в рестораны, не ужинают при свечах, а закутываются в одеяло, смотрят сериалы и едят фаст-фуд.

Для нас с Сергеем романтика – это залезть под одеяло и посмотреть сериал под какой-то фаст-фуд,

– призналась артистка.

Кроме того, MamaRika добавила, что рождение сына Давида отнюдь не ухудшило их отношения. Будничные родительские заботы не затуманили их чувства, ибо обязанности в отношении сына они делят поровну.

"Обязанности в отношении Давида очень просты: у кого свободные руки – тот и делает. Мы на подхвате друг у друга 24/7. Это партнерские отношения, так мы привыкли и так, на наш взгляд, по-честному", – рассказала MamaRika.

MamaRika с мужем Сергеем Середой и сыном Давидом / Фото из инстаграма певицы