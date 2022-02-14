Лидер группы "Антитела" поделился личной историей эксклюзивно для читателей 24 канала. Он вспомнил, каким был день свадьбы с певицей Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя).

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Тарас Тополя о свадьбе с Alyosha

Влюбленные сыграли свадьбу в августе 2013 года. К тому времени их сыну Роману было 3 месяца. Молодые родители отпраздновали особый день в столице. Тарас и Елена собрали самых родных, которые на тот момент также были в Киеве.

Свадьба у нас была очень простая. Быстро расписались в ЗАГСе, а потом отправились в заведение на обед то ли ужин. Для нас празднование закончилось тем, что поехали кормить маленького Романа, который ждал дома,

– вспомнил Тарас.



Тарас и Елена Тополи / Фото из инстаграма певицы

Музыкант добавил, что в день свадьбы их гости успели хорошо повеселиться и немного надурачиться, но это уже было после того, как молодожены поехали домой.

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Сейчас супруги воспитывают троих детей. Кроме Романа у Тараса и Елены есть сын Марк, который родился в 2015 году, и дочь Мария, которой летом 2022 года исполнится 2 года.



Тарас Тополя с женой и детьми / Фото из инстаграма музыканта