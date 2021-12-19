Если юморист Сергей Середа поздравил любимую огромным букетом красных роз, с которым заявился домой в 1:30 ночи, то MamaRika посвятила ему романтическое сообщение. В двухминутном видео артистка показала самые трогательные моменты их отношений – от гуляния на свадьбе друзей до своей церемонии и рождения сына Давида.
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Спасибо, что 7 лет назад ты притянул меня в Одессу на наше первое спонтанное свидание. Оно продолжается до сих пор,
– с юмором написала MamaRika.
В инстаграм-сторис певица впервые за семь лет отношений с Середой показала, каким было их первое свидание в Одессе. Судя по фото, комик пригласил звезду в ресторан, где и признался в своих чувствах.
"Сергеевич заманил меня в Одессу, и у меня не было выбора, как тупо сдаться в плен", – пошутила MamaRika.
MamaRika и Сергей Середа на первом свидании / Фото из инстаграма певицы
Полный текст публикации MamaRika:
Наши с тобой "Я" уже давно превратились в "мы", и с каждым днем я люблю тебя и нашу семью все сильнее.
Столько слов в голове, что я впервые не могу сформулировать мысль… Пожалуй, просто оставлю это видео здесь и скажу спасибо, что 7 лет назад ты притянул меня в Одессу на наше первое спонтанное свидание. Оно продолжается до сих пор.
Твоя Настя.