"Нужно время для переосмысления": Alina Pash уходит из соцсетей из-за скандала с Евровидением
Источник:инстаграм Alina Pash
Последние несколько недель Alina Pash была в эпицентре самых громких скандалов шоу-биза. После дисквалификации с Евровидения она решилась исчезнуть из инфопространства, чтобы переосмыслить все, во что ввязалась на Нацотборе-2022.
История Alina Pash на Евровидении-2022 завершилась, так и не начавшись. Вместо нее в Турин предложили поехать группе Kalush Orchestra. Те пока думают, заключать или нет контракт с Суспільним, певица решила выскочить на сухое – уйти из социальных сетей, пока скандал вокруг нее не утихнет.
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Alina Pash уходит из соцсетей
Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает. После того, что произошло, мне нужно немного времени для переосмысления. Исчезаю из инфопространства, но не с афиш будущих концертов,
– написала Alina Pash в инстаграм-сторис.
Так, ближайший концерт певицы после провала на Нацотборе Евровидения состоится аж 10 июня 2022 года в Варшаве. Она выступит с американской рэпершей Princess Nokia.
Alina Pash уходит из социальных сетей / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
Alina Pash уходит из социальных сетей / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
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Главное о скандале с Alina Pash на Нацотборе Евровидения-2022
- Если проникновенная песня Alina Pash "Тіні забутих предків" растрогала Европу, то Украину возмутила ее незаконная поездка в Крым через Москву, о которой она призналась еще в 2019 году.
- Став финалисткой Нацотбора, певица попыталась все переиграть – убеждала, что ехала в оккупированный Крым на автобусе, и показывала фальшивую справку от пограничников.
- Так, артистка хотела обвести вокруг пальца не только фанов, но и Суспільне, из-за чего те не спешили подписывать с ней контракт, а после публичного обмана – дисквалифицировали и предложили ехать в Италию Kalush Orchestra.