Нужно думать заранее, – Ирина Горова о баллах для Польши и заявлении Федишин о ЛГБТ

Продюсер Ирина Горова не обошла вниманием скандалы вокруг Ирины Федишин: ее 0 баллов для Польши и гомофобные высказывания.

Украинская продюсер Ирина Горова прокомментировала баллы от национального жюри для Польши. Украинские судьи поставили польскому певцу на Евровидении 0 баллов, несмотря на поддержку, которую получает страна во время войны.

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Ирина Горова о балах для Польши

Бывшая жена Потапа заметила, что так же поставила Польше гораздо больше баллов. Она не понимает, как жюри так упустили этот вопрос.

Одно, о чем я не понимаю, не понимаю, как можно было так решить вопрос с Польшей. Надо немного больше заранее думать, что это за конкурс и как в нем быть в контексте. Это один вопрос, который меня очень расстроил. Я считаю, что Польша должна была получить какие-то баллы,

– сказала Ирина Горова.

О заявлениях Федишин

, Анастасия Приходько считает, что " профессиональное жюри обоср*лось ". Она не понимает, кто избрал у судьи Ирину Федишин и других членов, и как можно было не оказать поддержку Польше таким образом.

Ирина Горова не обошла гомофобные заявления Ирины Федишин, которая была членом национального жюри на Евровидении-2022.

"Я думаю, что сейчас нельзя так говорить, во-первых. Сейчас время свободы, самовыражения, свободного самовыражения, в этом конкурсе очень много представителей ЛГБТ. Я считаю плохим то, что наша страна мало работает с внешним контекстом, внешней политикой именно в культуре. Такого не могло быть - не могли судить конкурс люди, которые открыто говорят, что не так относятся к ЛГБТ-культуре", – подчеркнула продюсер.

Интервью с Ириной Горовой: смотрите видео онлайн

Как другие звезды реагировали на заявления Федишина

Напомним, Ирина Федишин в одном из интервью заявила, что представители ЛГБТ – "грешники" и они "разрушают свою жизнь". Ее в ответ осудили многие другие звезды: