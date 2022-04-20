Из-за полномасштабного вторжения россиян в Мариуполе погибла мама Андрея. Она болела, постоянно находилась под обстрелами, что привело к значительному ухудшению самочувствия.

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Андрей Бедняков о жизни мариупольцев

Жители города, которым не удалось эвакуироваться, продолжают находиться под постоянными обстрелами без еды, лекарств, воды. Бедняков со слезами на глазах говорит о Мариуполе, в котором родился и вырос. В настоящее время города практически нет. Уже два месяца его ежедневно беспощадно обстреливают русские орки.

Андрей поделился, что постоянно думает о Мариуполе. Там все еще остаются многие его друзья. Семье Беднякова удалось выехать из блокады, однако самые главные истории тех людей, которые остаются в городе, держащем всю Украину.

Я даже вообразить не могу, что они чувствуют. Они – настоящие герои!

– подчеркнул ведущий.

За годы войны на Донбассе жители Мариуполя привыкли к обстрелам, поэтому сначала не спешили уезжать. Теперь люди сами не понимают, откуда у них есть силы, чтобы выдержать ужасы, которые происходят в городе: "Ад войны в центре Европы в 21 веке. Из-за нехватки воды людям приходилось сливать воду из батарей".