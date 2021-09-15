Новые звездные судьи и "танец" Григория Чапкиса: чем поразит второй выпуск "Танцев со звездами"

Уже в это воскресенье, 19 сентября, на канале "1+1" прогремит второй выпуск "Танцев со звездами". Организаторы обещают поразить зрителей возвращением легенды: с помощью современных технологий на паркете "появится" Григорий Чапкис.

Ведущей балкона второго выпуска "Танцев со звездами" станет телеведущая Маша Ефросинина. Что касается звездных судей, то к Владу Яме и Екатерине Кухар присоединится Оля Полякова. Ранее она участвовала во втором сезоне обновленных "Танцев со звездами".

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Именно так будет звучать новая тема эфира. Во время выпуска зрители узнают немало признаний от звезд, которые они готовы рассказать всей стране. Также поклонников проекта ждет еще один сюрприз – "выступление" покойного Григория Чапкиса, который умер в этом году из-за подорванного здоровья после пневмонии.

Организаторы обещают, что "масштабная постановка поразит не только танцами, которые обожал Григорий Николаевич, но и тем, что благодаря специальным современным технологиям его снова можно будет увидеть на паркете". Многие поклонники были возмущены тем, что во время первого выпуска "Танцев со звездами" 12 сентября в эфире не упоминали о Чапкисе, который еще в прошлом сезоне, год назад, был одним из судей проекта. Поэтому каким будет это посвящение, смотрите уже в это воскресенье в эфире телеканала 1 + 1.

Григорий Чапкис в шоу "Танцы со звездами" / Фото пресс-службы "1+1"

Также зрителей ждет совместный танец звездных судей на открытии шоу.