Новые костюмы в процессе, – солист Kalush о подготовке к Евровидению, где им прочат победу
Источник:"Сніданок з 1+1"
В начале апреля группа Kalush Orchestra отправилась в промо-тур Евровидения-2022. Ребята уже успели спеть в Израиле и Нидерландах, а оттуда улетают в Испанию. Между выступлениями они готовят номер и костюмы в Турин.
Несмотря на войну, юноши из группы Kalush Orchestra решили все вопросы с документами для выезда за границу и пообещали, что на Евровидении-2022 в Турине выступят вживую. До мая они гастролируют по миру и собирают деньги для Украины.
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Kalush Orchestra о промо-туре
"В каждой стране мы помогаем Украине, рассказываем о ситуации и собираем средства. Поддержка европейцев однозначно чувствуется. Много респекта – и от участников, и от людей. СМИ спрашивают о нашей ситуации, все это выкладывают, постят", – рассказал Олег Псюк.
Примечательно, что на выступлениях Kalush Orchestra на экране появляется QR-код, по которому все желающие могут поддержать Украину деньгами. Сумму, которую удастся собрать, группа объявит в конце тура.
Kalush Orchestra в Амстердаме: фото
Kalush Orchestra о подготовке к Евровидению-2022
По словам лидера Kalush Orchestra, номер в Турине будет отличаться от того, с которым они выходили на сцену Нацотбора Евровидения-2022. Ребята обещают не только новую постановку, но и новые костюмы.
Новых костюмов еще нет, потому что они в процессе. Это старые наши костюмы, с которыми мы раньше выступали. Плюс мы не хотели бы показывать костюмы, которые будут на самом Евро. Поэтому следите,
– заинтересовал Олег Псюк.
Он знает, что в Украины большие шансы на победу на Евровидении-2022. Однако уточняет, что еще до войны они находились в пятерке лидеров по прогнозам букмекеров.
"Мы сейчас по букмекерам на первом месте, но до начала войны были на пятом. Поэтому в любом случае песня наша нравится европейцам. Думаю, у нас получится показать, насколько классная у нас в Украине музыка", – с гордостью заявил рэпер.
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Главное о Kalush Orchestra на Евровидении-2022
- Участие в Евровидении-2022 Kalush Orchestra подтвердил только 22 февраля, за два дня до российского вторжения. Ребят избрали после дисквалификации Alina Pash.
- Сразу после этого Украина взлетела в рейтингах букмекеров, нам прочат первое место.
- Kalush Orchestra выступит в Турине в первом полуфинале 10 мая под номером 6. Грандиозный финал пройдет 14 мая.