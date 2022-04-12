Несмотря на войну, юноши из группы Kalush Orchestra решили все вопросы с документами для выезда за границу и пообещали, что на Евровидении-2022 в Турине выступят вживую. До мая они гастролируют по миру и собирают деньги для Украины.

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Kalush Orchestra о промо-туре

"В каждой стране мы помогаем Украине, рассказываем о ситуации и собираем средства. Поддержка европейцев однозначно чувствуется. Много респекта – и от участников, и от людей. СМИ спрашивают о нашей ситуации, все это выкладывают, постят", – рассказал Олег Псюк.

Примечательно, что на выступлениях Kalush Orchestra на экране появляется QR-код, по которому все желающие могут поддержать Украину деньгами. Сумму, которую удастся собрать, группа объявит в конце тура.

Kalush Orchestra в Амстердаме: фото

Kalush Orchestra о подготовке к Евровидению-2022

По словам лидера Kalush Orchestra, номер в Турине будет отличаться от того, с которым они выходили на сцену Нацотбора Евровидения-2022. Ребята обещают не только новую постановку, но и новые костюмы.

Новых костюмов еще нет, потому что они в процессе. Это старые наши костюмы, с которыми мы раньше выступали. Плюс мы не хотели бы показывать костюмы, которые будут на самом Евро. Поэтому следите,

– заинтересовал Олег Псюк.

Он знает, что в Украины большие шансы на победу на Евровидении-2022. Однако уточняет, что еще до войны они находились в пятерке лидеров по прогнозам букмекеров.

"Мы сейчас по букмекерам на первом месте, но до начала войны были на пятом. Поэтому в любом случае песня наша нравится европейцам. Думаю, у нас получится показать, насколько классная у нас в Украине музыка", – с гордостью заявил рэпер.

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