В частности, об этом сказал Артем Овдиенко. Ведущий 24 канала настолько уверен в победе Kalush Orchestra, что сказал: даже отдал бы букмекерам все деньги.

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Почему Украина должна победить на Евровидении-2022

Журналист отметил, что на Евровидение, несмотря ни на что, всегда говорили, что это политический конкурс. Мол, музыкальной составляющей нет, а голосуют так, как складывается политическая ситуация.

Промелькнуло мнение, берут ли букмекеры в Украине теперь ставки? Я бы сейчас просто поставил все деньги, которые есть, на победу Kalush Orchestra на Евровидении,

– отметил он.

Овдиенко добавил, что сейчас вся Европа без исключения проголосует на песенном конкурсе, прежде всего, за Украину. Таким образом, европейский мир хочет поддержать борьбу нашего государства.

"Kalush Orchestra могут просто выйти на сцену и промолчать, даже ничего не исполнять. Все равно они победят, потому что вся Европа воздаст им так дань уважения . Не им, а Украине", – предположил ведущий.



Европа чтит Украину на Евровидении / Фото из инстаграмма группы Kalush Orchestra

Овдиенко: Следующее Евровидение – в Мариуполе

Журналист 24-го канала также рассказал, что будет очень символично, когда Украина в мае победит на Евровидении, тогда будет понимание, что в следующем году песенный конкурс уже будет принимать Украина.

Мы обязательно этим воспользуемся и следующее Евровидение объявим, что будем принимать в Мариуполе. Это было бы верно и очень символично,

– объяснил он.

Овдиенко, в частности, акцентировал на том, что это была бы отличная возможность для того, чтобы призвать Европу к помощи в восстановлении Украины. "Сказали бы Европе: "Помогайте восстановить Мариуполь", чтобы мы могли достойно принять Евровидение в нашем украинском городе", – подчеркнул ведущий.