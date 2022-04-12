Попри війну юнаки з гурту Kalush Orchestra владнали всі питання з документами для виїзду за кордон і пообіцяли, що на Євробаченні-2022 в Турині виступлять наживо. До травня вони гастролюють світом і збирають гроші для України.
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Kalush Orchestra про промо-тур
"У кожній країні ми допомагаємо Україні, розповідаємо про ситуацію та збираємо кошти. Підтримка європейців однозначно відчувається. Багато респекту – і від учасників, і від людей. ЗМІ запитують про нашу ситуацію, усе це викладають, постять", – розповів Олег Псюк.
Примітно, що під час виступів Kalush Orchestra на екрані з'являється QR-код, за яким усі охочі можуть підтримати Україну грошима. Суму, яку вдасться зібрати, гурт оголосить наприкінці туру.
Kalush Orchestra в Амстердамі: фото
Kalush Orchestra про підготовку до Євробачення-2022
За словами лідера Kalush Orchestra, номер у Турині буде відрізнятися від того, з яким вони виходили на сцену Нацвідбору Євробачення-2022. Хлопці обіцяють не тільки нову постановку, а й нові костюми.
Нових костюмів ще немає, бо вони в процесі. Це старі наші костюми, з якими ми раніше виступали. Плюс ми не хотіли б показувати костюми, які будуть на самому Євро. Тому стежте,
– зацікавив Олег Псюк.
Він знає, що в України великі шанси на перемогу на Євробаченні-2022. Однак уточнює, що ще до війни вони були в п'ятірці лідерів за прогнозами букмекерів.
"Ми зараз по букмекерах на першому місці, але до початку війни були на п'ятому. Тому в будь-якому випадку пісня наша до вподоби європейцям. Думаю, у нас вийде показати, наскільки класна у нас в Україні музика", – з гордістю заявив репер.
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Головне про Kalush Orchestra на Євробаченні-2022
- Участь у Євробаченні-2022 Kalush Orchestra підтвердив лише 22 лютого, за два дні до російського вторгнення. Хлопців обрали після дискваліфікації Alina Pash.
- Одразу після цього Україна злетіла в рейтингах букмекерів, нам пророкують перше місце.
- Тож Kalush Orchestra виступить у Турині в першому півфіналі 10 травня під номером 6. Грандіозний фінал відбудеться 14 травня.