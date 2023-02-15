Новая любимая Остапчука похвасталась роскошным подарком от ведущего

В День святого Валентина украинский ведущий Владимир Остапчук сделал своей любимой Екатерине дорогой подарок. Помимо подарка девушка получила от шоумена роскошный букет тюльпанов.

22-летняя девушка Владимира Остапчука – журналистка Екатерина показала в соцсети на своей частной аакаунте, чем ее порадовал любимый на День святого Валентина. Остапчук потратил немало денег, ведь возлюбленная получила подарок от бренда Celine.

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По фото примечательно, что шоумен также подобрал для девушки кружевной комплект белья и подарил Екатерине немалый букет белых тюльпанов. "Я 22 года терпела этот день, пришло время расплаты", – пошутила Екатерина.



Екатерина похвасталась подарком от Остапчука / Скриншот

Возлюбленная Остапчука похвасталась подарком и примерила комплект нижнего белья на себя. В Instagram-stories она опубликовала, как выглядит ее фигура. "Счастливого Дня святого Валентина", – написала Екатерина.



Возлюбленная Остапчука показала себя в белье / Скриншот

Что известно о новой любимой Остапчуке