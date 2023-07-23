После массированной ракетной атаки по Одессе: Регина Тодоренко вышла на связь с подписчиками

Сегодня, 23 июля, россияне массированно обстреляли Одессу ракетами. Ночью враг попал в храм, жилые дома и гражданскую инфраструктуру. В результате есть раненые и погибшие. В это время предательница Регина Тодоренко отдыхает с семьей в Турции.

Она публикует счастливые фото и видео из отпуска, когда одесситы разбирают завалы в родном городе ведущей после массированной ракетной атаки россиян. Украинцы возмущены такими поведением бывшей ведущей "Орла и Решки".

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Регина Тодоренко отдыхает в Турции

Ведущая уже долгое время живет в Москве и не отвечает на вопроси о войне в Украине. Следовательно, и об обстреле родной Одессы она ничего не сказала. Только продолжает поститься фотографии с отдыха, будто ничего не произошло.

Бурная реакция украинцев

Пользователи соцсетей возмущены молчанием Тодоренко. Они считают, что после этого ее вообще трудно считать одесситкой:

"Мне кажется, звание одесситки нужно еще получить. То, что она родилась в Одессе, еще не делает ее одесситкой";

"Уже давно нужно забыть ее существование. Она никто для Одессы";

"Зубы бы ей выбить";

"Она не одесситка, а мусор Одессы, от которого мы избавились";

"Почему кто-то удивлен? Какие могут быть вопросы к человеку у которого хватило (не хватило) разума выйти замуж за рашиста и родить от него?".

, что другие украинские звезды эмоционально реагируют на ночную атаку россиян по Одессе Они выражают злобу на страну-агрессора и сострадание пострадавшим. В частности, не смогли умолчать о российской атаке певица Тина Кароль, Юлия Санина, первая леди Елена Зеленская и другие знаменитости. Больше реакций украинского шоубиза ищите в материале

Напомним, недавно телеведущая Регина Тодоренко взбудоражила сеть своим желание приехать в Одессу. Артистка опубликовала архивное фото с Дерибасовской и заявила, что охотно посетила бы родной город. Это возмутило сеть, в том числе украинского певца MELOVIN, который является земляком телеведущей. Он убежден, что в Украине ее никто не ждет.

Кстати, неизвестно, где родители Регины Тодоренко сейчас, но в прошлом году они жили в Одессе и страдали от обстрелов России, в которой зарабатывает их звездная дочь. Мама ведущей даже писала в сети, что одесская семья любит, ждет и всегда гордится ею.