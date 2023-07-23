Песня вышла в рамках нового проекта артиста, который называется Repair. Его певец запустил после полномасштабного вторжения России в Украину. Исполнитель решил сделать "ремонт" своих композиций и перевыпустить легендарные песни на родном украинском языке. Первой из них стала – "Каждый раз".

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Монатик презентовал новую песню "Мокра"

В свое время русскоязычная версия трека покорила сердца миллионов поклонников по всему миру. Следовательно, артист решил, что она теперь должна звучать на украинском.

MONATIK – "Мокра": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Поклонники фанатеют от новой версии трека. Они убеждены, что на украинском песня звучит лучше, чем оригинал:

"Круто, очень нравятся ваши переводы, не останавливайтесь";

"Это божественно. Спасибо. Мурашки по коже и слезы на глазах, потому что могу снова ее слушать и кайфовать";

"Песня реально круто зазвучит на нашем языке. Это просто огонь. Продолжай в том же духе";

"Это поджог. Я не думала, что переведенная песня может звучать лучше оригинала, но вы это опровергли. Продолжайте, это невероятно. Спасибо за ваш труд";

"Это просто рай для ушей. По-украински все звучит гораздо лучше";

"Кайф, идеальный перевод".