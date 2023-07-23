Украинские звезды уже успели отреагировать на очередную ночную атаку. Они выражают злобу на страну-агрессорку и сострадание пострадавшим. 24 Канал собрал реакции звездного бомонда на атаку россиян Одесщины.
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Эктор Хименес-Браво
Шеф-повар опубликовал сообщение с последствиями ракетных обстрелов Одесщины.
"Иногда, кажется, что больше зла они уже не могут совершить", — написал кулинар.
Ольга Сумская
"Сочувствуем вам, дорогие наши одесситы. Страшная боль", – отметила актриса.
Юрий Горбунов
"Сплошной ужас. Сердце разрывается. Одесситы, самые искренние соболезнования. Держитесь, прошу. Однако такие кадры, наверное, вдохновляют мировое сообщество и украинских коррупционеров, живущих под лозунгом "моя хата с краю"", – отметил телеведущий.
Alyona Alyona
Певица распространила в своих социальных сетях фото с последствиями попадания российских ракет в одесский храм.
Alyona Alyona отреагировала на российскую атаку Одессы / Скриншот с инстаграм-сторис
Святослав Вакарчук
"Российский ракетный террор продолжается. Одесса, дорогая наша, сил тебе. Всем, кто пострадал скорейшего выздоровления", – написал исполнитель.
Святослав Вакарчук отреагировал на ночную атаку Одессы / Скриншот с инстаграм-сторис
Андрей Бедняков
Ведущий выставил кадры из разрушенных зданий в Одессе и эмоционально обратился к одесситам, предавшим Украину.
"Так называемые "публичные люди" из Одессы, которые живут в России, посмотрите на центр вашего города. Вы трусы и живите с этим до конца жизни", — написал Бедняков.
Андрей Бедняков обратился к предателям / Скриншот с инстаграмм-сторис
Тина Кароль, Юлия Санина, Елена Зеленская и другие знаменитости также не смогли промолчать в ответ на российский удар по Одессе. Они эмоционально реагируют в своих социальных сетях и соболезнуют родным погибших и раненых.
Другие реакции звезд / Фото с инстаграмм-страниц:
Что известно об обстреле Одессы 23 июля: главное
- Российские военные атаковали город не менее 5 видов ракет. Они били "Калибрамы", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а еще баллистическими ракетами Искандер-М.
- Кроме того, русские разрушили центральный Спасо-Преображенский храм, также пострадали православные святыни. В частности, из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.
- По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменен маршрут городского транспорта.
- К тому же изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна.
- Известно о 1 погибшем. Также одного человека успешно деблокировали. 19 человек ранены, среди них 4 детей. Более того, 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы.