Я чувствую ее присутствие, – Тоня Матвиенко впервые прокомментировала смерть матери

11 октября 2023, 13:28
Читати новину українською

В Киеве родные и близкие прощаются с народной артисткой Ниной Матвиенко, внезапно умершей 8 октября. Ее дочь Тоня рассказала, что мама просила не плакать о ней.

Тоня Матвиенко не выходила на связь с подписчиками и теперь дала первый комментарий. Несколько слов она сказала на похоронах мамы в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. Добавим, что провести Нину Матвиенко в последний путь пришло много людей.

Интересно Старшая внучка Нины Матвиенко растрогала словами о покойной певице: "Она не была бабушкой"

Что сказала Тоня Матвиенко на похоронах

Певица призналась, что все эти дни после смерти мамы ощущает ее присутствие.

Я хотела бы поблагодарить ее, что вырастила меня, что она была моим примером. И спасибо, что сделала такой вклад для Украины… Я теперь буду всегда знать, что она рядом,
– сказала Тоня.

Она добавила, что Нина Матвиенко просила не плакать о ней.

Прощание с Ниной Матвиенко в Киеве / Фото 24 Канала

Умерла Нина Матвиенко

  • О смерть легендарной певицы стало известно в воскресенье, 8 октября. Нине Митрофановной было 75 лет. Эта потеря стала шоком для звездного бомонда. Едва ли не каждый артист поделился кадрами и воспоминаниями о Матвиенко.
  • 10 октября народной артистке должно было исполниться 76 лет. Ее дочь Тоня по сей день готовила для мамы песню-подарок, но теперь композиция стала посвящением.
  • Что стало причиной смерти – неизвестно. Ранее подруги Матвиенко намекнули, что она боролась с тяжелым недугом. По их словам, певица пережила несколько сделок.
  • Похоронят Нину Митрофановну на Зверинецком кладбище в Киеве.
Автор: Марія Бондар