Дочь Тони Матвиенко посвятила покойной бабушке пост на своей странице в инстаграмме. Напомним, что Нина Митрофановна внезапно ушла из жизни 8 октября, не дожив 2 дня до своего 76-летия.
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Внучка растрогала словами о Нине Матвиенко
Ульяна вспомнила, какой доброй была легендарная певица. По ее словам, Нина Матвиенко никогда не против селфи в туалете или новых экспериментов.
"Она была не прочь быть собой, узнать новое, что-то рассказать, научить. Всегда быть собой и не изменять своему!", – написала внучка артистки.
Внучка Нины Матвиенко также поделилась общим селфи с покойной певицей.
Ульяна показала селфи с Ниной Матвиенко / Фото с ее инстаграммы
Внучка Матвиенко призналась, что артистка никогда не была для нее бабушкой.
Она была Ниной и, вопреки всему, она останется для меня Ниной. Не бабушкой: молодой, живой, веселой, упрямой, которая сломала мне руку, которая готовила мне сырники с изюмом, которая заливала мои цветы в комнате, которая ссорилась за грязную посуду,
– вспомнила девушка.
По ее словам, Матвиенко любила ее вопреки уловкам и упрямству Ульяны. Она добавила, что семья тоже очень любит Нину и скучает по ней.
Также Ульяна Матвиенко показала снимок со смартфоном в руках. На его экране – фото молодой Нины Матвиенко. Примечательно, что внучка просто копия своей бабушки.
Ульяна Матвиенко (а в смартфоне фото Нины) / Фото с ее инстаграммы
Умерла Нина Матвиенко: коротко
- В воскресенье, 8 октября, Тоня Матвиенко сообщила, что ее мама умерла. Ей было 75 лет. Что стало причиной смерти – неизвестно.
- 10 октября Нине Матвиенко должно было исполниться 76 лет. Ее дочь Тоня по сей день готовила для мамы песню-подарок, но теперь это посвящение. Композицию певица создала как символ уважения родителям.
- Ранее подруги Матвиенко намекнули, что она боролась с тяжелым недугом. По их словам, певица пережила несколько сделок.
- Эта потеря стала шоком для звездного бомонда. Едва ли не каждый артист выразил соболезнования семье и поделился кадрами и воспоминаниями о Нине Матвиенко.
- Проститься с народной артисткой сможет каждый с 11:00 до 13:00 (11 октября) в Национальной Филармонии. Нину Митрофановну похоронят на Зверинецком кладбище в Киеве.