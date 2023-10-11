Дочь Тони Матвиенко посвятила покойной бабушке пост на своей странице в инстаграмме. Напомним, что Нина Митрофановна внезапно ушла из жизни 8 октября, не дожив 2 дня до своего 76-летия.

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Внучка растрогала словами о Нине Матвиенко

Ульяна вспомнила, какой доброй была легендарная певица. По ее словам, Нина Матвиенко никогда не против селфи в туалете или новых экспериментов.

"Она была не прочь быть собой, узнать новое, что-то рассказать, научить. Всегда быть собой и не изменять своему!", – написала внучка артистки.

Внучка Нины Матвиенко также поделилась общим селфи с покойной певицей.



Ульяна показала селфи с Ниной Матвиенко / Фото с ее инстаграммы

Внучка Матвиенко призналась, что артистка никогда не была для нее бабушкой.

Она была Ниной и, вопреки всему, она останется для меня Ниной. Не бабушкой: молодой, живой, веселой, упрямой, которая сломала мне руку, которая готовила мне сырники с изюмом, которая заливала мои цветы в комнате, которая ссорилась за грязную посуду,

– вспомнила девушка.

По ее словам, Матвиенко любила ее вопреки уловкам и упрямству Ульяны. Она добавила, что семья тоже очень любит Нину и скучает по ней.

Также Ульяна Матвиенко показала снимок со смартфоном в руках. На его экране – фото молодой Нины Матвиенко. Примечательно, что внучка просто копия своей бабушки.



Ульяна Матвиенко (а в смартфоне фото Нины) / Фото с ее инстаграммы

Умерла Нина Матвиенко: коротко