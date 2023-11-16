В 40-й день со дня смерти мамы: Тоня Матвиенко растрогала архивными видео с Ниной Митрофановной
Источник:Тоня Матвиенко
16 ноября исполнилось 40 дней со дня смерти известной украинской артистки Нины Матвиенко. Дочь певицы Тоня в соцсетях почтила память покойной матери.
Она поделилась архивными кадрами с Ниной Митрофановной. Это очень растрогало поклонников исполнительницы.
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40 дней без Нины Матвиенко
Отдавая почтение своей маме, Тоня Матвиенко поделилась видео с покойной артисткой. В частности, на одном из роликов певицу можно увидеть в черной шубе с платком на голове. В видео Нина Митрофановна искренне улыбается.
Архивное видео с Ниной Матвиенко / Скриншот из инстаграмм-сторис Тони Матвиенко
К тому же Тоня выставила видео, где ее мать бежала за маленькой внучкой Ниной. Это происходило прямо на живописном берегу моря.
Лети моя Лебидка,
– отметила под роликом Тоня.
Реакция сети
В комментариях под роликом фаны выразили восхищение Ниной Митрофановной и выразили соболезнование семье.
- "Она жива. Жива вечно, прямо сейчас не с нами, но в наших сердцах и на небе";
- "Мама осталась в вашем голосе, в вашем сердце и навеки в наших сердцах ее песня";
- "Как болит. Как мы счастливы, что знали вас! Как счастливы, что имеем ваши песни, ваш голос в сердце!";
- "Ваша Лебидка всегда будет в нашей памяти. А вы ее продолжение";
- "Пусть ее душе там будет спокойно. Вечная память на земле Нине Митрофановне. До сих пор не могу поверить";
- "Какие хорошие воспоминания";
- "Пусть отдыхает, ей там лучше. Там нет ни страха, ни боли. Живите счастливую жизнь, так будет лучше для вас и для ваших детей".
Смерть Нины Матвиенко: что известно
- 8 октября Тоня Матвиенко сообщила печальное известие о том, что ушла из жизни ее мать, народная артистка Украины Нина Матвиенко. Это неожиданное заявление всколыхнуло украинский шоу-бизнес.
- Звездные подруги знаменитости намекали, что певица боролась с тяжелой болезнью. В то же время семья исполнительницы призывала воздержаться от разглашения подробностей последних дней жизни Нины Митрофановны, поскольку так перед смертью пожелала сама артистка.
- Позже Арсен Мирзоян рассказал, что певица скончалась от онкологии.
- С Ниной Матвиенко простились 11 октября в Свято-Феодосеевском монастыре в Киеве, а похоронили ее на Зверинецком кладбище.