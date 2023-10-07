Такое случается, – Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой

В январе 2023 года в интервью Маше Ефросининой Даша Квиткова шокировала признанием о разрыве с Никитой Добрыниным. После этого супруги не комментировали развод в СМИ.

Однако на днях телеведущий впервые высказался об этом. К тому же Никита подчеркнул, что важно, чтобы каждый партнер был счастлив. Даже если отдельно.

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Никита Добрынин прокомментировал развод с Дашей Квитковой

Телеведущий отметил, что на развод влияют разные обстоятельства. В частности война, стресс и семейные кризисы.

Такое случается иногда. Война, стрессы, другие кризисы, которые случаются в паре. По-разному пары их проходят. Главное, чтобы вы были счастливы. Возможно, уже отдельно,

– отметил Никита.

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