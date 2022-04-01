Никита Добрынин рассказал, покинул ли ряды территориальной обороны Киева
Источник:"Люкс ФМ"
Телеведущий Никита Добрынин с первых дней войны вступил в ряды территориальной обороны Киева. Теперь он находится на западе Украины, однако отмечает, что может вступить в терроборону где угодно.
Мужчины из разных сфер деятельности с началом войны взяли в руки оружие, чтобы защищать украинские земли. Никита Добрынин сперва не уезжал из Киева, поэтому стал на защиту столицы.
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Никита Добрынин был в терробороне Киева
Мужчина находился в терробороне столицы вместе с тестем. Однако спустя некоторое время Никита принял решение вывезти семью из Киева. Он покинул терроборону, но продолжил помогать армии финансово.
Сейчас вся семья Добрынина находится на западе Украины, в разных городах. Сам ведущий помогает переселенцам, которые в этом нуждаются.
Сейчас я не в терробороне, но это не значит, что я вышел из терробороны. Могу приобщиться к защите любого города. Для меня самое главное было вывезти семью в безопасное место. Когда над нами начали летать истребители, было слышно ПВО, это стало показателем того, что нужно выезжать из-под Киева,
– прокомментировал Добрынин.
Интервью Никиты Добрынина: смотрите видео онлайн
Звезды в терробороне и ВСУ
- Актер Андрей Фединчик вступил в ряды терробороны Киева и сейчас находится на учениях, чтобы еще увереннее держать оружие в руках.
- Муж Наталки Карпы также защищает страну в составе терробороны. Евгений преподнес сюрприз любимой и дочери, которые сейчас на западе Украины, приехав к ним, чтобы увидеться.
- Победитель "Х-фактора-8" Михаил Панчишин воюет в составе ТрО. 8 лет назад Украину защищал его брат, а теперь вокалист решил взять в руки оружие.
- 26 марта лидер группы "Бумбокс" попал под минометный обстрел. Осколок попал Андрею Хливнюку под правый глаз, сейчас вокалист находится в больнице.
- Ресторатор и телеведущий Даниэль Салем защищает родную Одессу. 26 марта он также попал под обстрел. Вражеская пуля прошла через водительскую дверь авто, за рулем которого был звездный защитник.