Никита Добрынин рассказал, покинул ли ряды территориальной обороны Киева

Телеведущий Никита Добрынин с первых дней войны вступил в ряды территориальной обороны Киева. Теперь он находится на западе Украины, однако отмечает, что может вступить в терроборону где угодно.

Мужчины из разных сфер деятельности с началом войны взяли в руки оружие, чтобы защищать украинские земли. Никита Добрынин сперва не уезжал из Киева, поэтому стал на защиту столицы.

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Никита Добрынин был в терробороне Киева

Мужчина находился в терробороне столицы вместе с тестем. Однако спустя некоторое время Никита принял решение вывезти семью из Киева. Он покинул терроборону, но продолжил помогать армии финансово.

Сейчас вся семья Добрынина находится на западе Украины, в разных городах. Сам ведущий помогает переселенцам, которые в этом нуждаются.

Сейчас я не в терробороне, но это не значит, что я вышел из терробороны. Могу приобщиться к защите любого города. Для меня самое главное было вывезти семью в безопасное место. Когда над нами начали летать истребители, было слышно ПВО, это стало показателем того, что нужно выезжать из-под Киева,

– прокомментировал Добрынин.

Интервью Никиты Добрынина: смотрите видео онлайн

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