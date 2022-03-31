Как известно, Евгений Терехов сейчас защищает столицу, правда, неизвестно – в рядах ВСУ или ТрО, а Наталка с дочерью находятся на родной Львовщине. Между парой – сотни километров, но мужчина устроил приятный сюрприз любимой – приехал к ней с визитом.

К слову Жду с победой, – Наталья Карпа показала, как ее муж-защитник спит на картонках в укрытии

Женщина поделилась в инстаграм-сторисе, что сначала он ей позвонил по видеосвязи. Тогда мужчина был прямо в автомобиле и Наташа ничего не подозревала.



Евгений Терехов позвонил жене по видеосвязи / Фото из инстаграм-сторис Карпы

А потом приехал к ней домой, из-за чего Карпа очень растрогалась от неожиданности. Хоть фото нечеткое, но заметно, что Наташа – едва заплаканная.

Война дает множество новых осознаний и переосмыслений,

– написала артистка.



Терехов приехал к жене / Фото из инстаграм-сторис Карпы