Иногда отношения умирают, – Добрынин впервые назвал причину развода с Квитковой

В начале года сеть шокировала новость о разводе звездных супругов Даши Квитковой и Никиты Добрынина. Пара долгое время воздерживалась от разглашения причин разрыва.

Впрочем, на днях Никита впервые заговорил об этом. Он подчеркнул, что эта тема для него больше не столь болезненна, как это было сначала, поэтому ему легче об этом говорить.

К теме Такое случается, – Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой

Добрынин заговорил о причине развода с Квитковой

Мужчина поделился, что он уже проработал эту тему, и она его не так болит, однако Никита попросил больше не спрашивать его об этом. В то же время, Добрынин отметил, что в их отношениях с Дашей не совпали цели и ценности в жизни, поэтому они продолжили двигаться порознь.

Иногда отношения умирают, к сожалению, как люди. Это происходит неожиданно. Я перед собой, перед Богом совершенно искренний. Это были серьезные отношения с очень сильными чувствами. Но, к сожалению, случается и так. Не совпадают цели, не совпадают ценности в жизни. И люди продолжают двигаться разными направлениями,

– поделился ведущий.

Интервью с Никитой Добрыниным: смотрите видео онлайн

История любви Никиты Добрынина и Даши Квитковой