Втім, днями Нікіта вперше заговорив про це. Він наголосив, що ця тема для нього більше не є настільки болючою, як це було спочатку, тож йому легше про це говорити.
До теми Таке трапляється, – Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашею Квітковою
Добринін заговорив про причину розлучення з Квітковою
Чоловік поділився, що він вже пропрацював цю тему і вона його не так болить, проте Нікіта попросив більше не запитувати його про це. Водночас Добринін зазначив, що у їхніх стосунках з Дашею не збіглися цілі та цінності в житті, тому вони продовжили рухатися порізно.
Інколи стосунки помирають, на жаль, як люди. Це стається неочікувано. Я перед собою, перед Богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється і так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися різними напрямками,
– поділився ведучий.
Інтерв'ю з Нікітою Добриніним: дивіться відео онлайн
Історія кохання Нікіти Добриніна та Даші Квіткової
- Стосунки Даші та Нікіти розгорнулися в популярному реаліті-шоу "Холостяк 9", де Добринін став головним героєм, і захопили глядачів по всій країні. Серед всіх учасниць у фіналі чоловік обрав саме Дарію. Тож згодом їхні стосунки почали розвиватися поза проєктом.
- Пара одружилася у травні 2020 року, затвердивши свій союз у київському РАЦСі. Пізніше вони ще більше зміцнило свою відданість, повінчавшись у церкві.
- Впродовж трьох років подружнього життя Квіткова і Добринін нажили спільне майно та стали батьками сина Лева. Він народився в липні 2022 року.
- Однак на початку 2023 року подружжя оголосило про бажання розлучитися, а в вже 19 червня вони офіційно розірвали шлюб.
- Попри рішення припинити романтичні стосунки, Даша та Нікіта спільно виховують Лева.