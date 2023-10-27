Втім, днями Нікіта вперше заговорив про це. Він наголосив, що ця тема для нього більше не є настільки болючою, як це було спочатку, тож йому легше про це говорити.

До теми Таке трапляється, – Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашею Квітковою

Добринін заговорив про причину розлучення з Квітковою

Чоловік поділився, що він вже пропрацював цю тему і вона його не так болить, проте Нікіта попросив більше не запитувати його про це. Водночас Добринін зазначив, що у їхніх стосунках з Дашею не збіглися цілі та цінності в житті, тому вони продовжили рухатися порізно.

Інколи стосунки помирають, на жаль, як люди. Це стається неочікувано. Я перед собою, перед Богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється і так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися різними напрямками,

– поділився ведучий.

Інтерв'ю з Нікітою Добриніним: дивіться відео онлайн

Історія кохання Нікіти Добриніна та Даші Квіткової