Впрочем, на днях Никита впервые заговорил об этом. Он подчеркнул, что эта тема для него больше не столь болезненна, как это было сначала, поэтому ему легче об этом говорить.
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Добрынин заговорил о причине развода с Квитковой
Мужчина поделился, что он уже проработал эту тему, и она его не так болит, однако Никита попросил больше не спрашивать его об этом. В то же время, Добрынин отметил, что в их отношениях с Дашей не совпали цели и ценности в жизни, поэтому они продолжили двигаться порознь.
Иногда отношения умирают, к сожалению, как люди. Это происходит неожиданно. Я перед собой, перед Богом совершенно искренний. Это были серьезные отношения с очень сильными чувствами. Но, к сожалению, случается и так. Не совпадают цели, не совпадают ценности в жизни. И люди продолжают двигаться разными направлениями,
– поделился ведущий.
Интервью с Никитой Добрыниным: смотрите видео онлайн
История любви Никиты Добрынина и Даши Квитковой
- Отношения Даши и Никиты начались на популярном реалити-шоу "Холостяк 9", где Добрынин стал главным героем. Среди всех участниц в финале мужчина выбрал именно Дарию. Со временем их отношения начали развиваться вне проекта.
- Пара поженилась в мае 2020 года, утвердив свой союз в киевском ЗАГСе. Позже они еще больше укрепили свою преданность, обвенчавшись в церкви.
- В течение трех лет супружеской жизни Квиткова и Добрынин нажили общее имущество и стали родителями сына Льва. Он родился в июле 2022 года.
- Однако в начале 2023 года супруги объявили о желании развестись, а в уже 19 июня они официально расторгли брак.
- Несмотря на решение прекратить романтические отношения, Даша и Никита вместе воспитывают сына Льва.