Впрочем, на днях Никита впервые заговорил об этом. Он подчеркнул, что эта тема для него больше не столь болезненна, как это было сначала, поэтому ему легче об этом говорить.

К теме Такое случается, – Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой

Добрынин заговорил о причине развода с Квитковой

Мужчина поделился, что он уже проработал эту тему, и она его не так болит, однако Никита попросил больше не спрашивать его об этом. В то же время, Добрынин отметил, что в их отношениях с Дашей не совпали цели и ценности в жизни, поэтому они продолжили двигаться порознь.

Иногда отношения умирают, к сожалению, как люди. Это происходит неожиданно. Я перед собой, перед Богом совершенно искренний. Это были серьезные отношения с очень сильными чувствами. Но, к сожалению, случается и так. Не совпадают цели, не совпадают ценности в жизни. И люди продолжают двигаться разными направлениями,

– поделился ведущий.

Интервью с Никитой Добрыниным: смотрите видео онлайн

История любви Никиты Добрынина и Даши Квитковой