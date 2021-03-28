В 4 выпуске шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако пригласил на индивидуальное свидание бывшую жену Андрея Богдана Анну. Их встреча состоялась онлайн, поскольку девушка заболела. Участница призналась, что главный герой покорил ее сюрпризами, заботой и подарками.

Во время съемок проекта "Холостяк" Анна Богдан заболела COVID-19, поэтому была вынуждена изолироваться от участников и съемочной группы в одноместном гостиничном номере. Однако даже болезнь не помешала Михаилу Заливако пригласить девушку на первое индивидуальное свидание. Правда, их встреча была виртуальная.

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Бывшая жена Богдана Анна о свидании с "Холостяком"

Бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана призналась, что коронавирус перенесла в легкой форме, однако самоизоляция сводила ее с ума. Свидание по скайпу стало для нее большой неожиданностью. Анна заверила, что это не было постановка, ведь перед "Холостяком" она появилась в спортивном костюме и без макияжа.

Я была совершенно неготова. В спортивном костюме, без макияжа и вообще никакой встречи не ждала. Этот вечер был полон неожиданностей – начиная от звонка по скайпу, заканчивая розой,

– подчеркнула Анна Богдан.

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Она добавила, что Михаил Заливако покорил ее всем вниманием, которое проявил в период болезни, ужином, который отправил курьером, розой и подарком – драгоценными серьгами. Именно поэтому Анна открылась ему.

"Было очень приятно, что Миша приготовил ужин да еще и отправил его мне. Забота с его стороны для меня была бесценна. Мне захотелось в тот момент открыть ему душу", – поделилась участница "Холостяка".

Напомним, в 3 выпуске шоу "Холостяк" Анна Богдан праздновала день рождения. Тогда девушки из дома в лесу устроили вечеринку, на которую пригласили Михаила. Однако мужчина не знал, кто именинница, поэтому приехал лишь с цветами, шариками и тортом. Главные подарки он вручил впоследствии – индивидуальное свидание и серьги, которые подобрал именно для Анны.