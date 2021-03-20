Новый сезон одного из самых ожидаемых шоу страны "Холостяк 11" уже успел поразить зрителей быстротечностью событий, а решительный главный герой Михаил Заливако – покорить сотни женских сердец. 3 выпуск проекта выдался страстным и непредсказуемым. О первом пылком поцелуе и невероятном раскрытии тайны двух домов – читайте в нашем материале.

В третьем выпуске реалити-шоу "Холостяк", который вышел 19 марта, за сердце главного красавца страны боролись 20 девушек. Между участницами царит безумная конкуренция, ведь каждая стремится как можно лучше проявить себя перед Михаилом Заливако и завоевать право на свидание. Кому из красавиц удалось пленить "Холостяка", а кто его откровенно разочаровал – узнавайте далее.

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Вечеринка в доме в лесу и свидание с Викой

День рождения бывшей жены Андрея Богдана Анны выпало на 3 неделю проекта "Холостяк", поэтому девушки решили воспользоваться случаем и пригласили Михаила Заливако на вечеринку в цветочном стиле. Каждая из них выбрала свой цветок, подобрав соответствующее платье. Анна стала маком, Настя – красной розой, Даша – лилией, Лола – подснежником, Таня – белой розой, Надин – магическим цветком папоротника. Именно она инициировала пышное празднование, а впоследствии – и фотосессию с Михаилом.

Прибыв на вечеринку, мужчина сделал комплимент имениннице и подарил роскошный букет цветов, а затем пригласил лично пообщаться. С Анной они собственноручно приготовили торт. Отметим, разговор с красавицей показался Михаилу сухим.

Ведущий проекта Григорий Решетник подготовил для вечеринки оригинальный твистер с вопросами. Вместе с "Холостяком" девушки развлекались, весело проводили время и узнавали друг друга лучше.

Поскольку на церемонии роз во 2 выпуске Михаил пригласил на свидание Вику, то встречу с ней он объединил с вечеринкой в доме. Такое решение "Холостяка" разочаровало и возмутило девушек, а Викторию, которая впервые услышала о существовании второго дома, шокировало. Напряженную атмосферу бизнесмен решил разрядить игрой в ассоциации, которые касались каждой из участниц. Одним девушкам развлечение позволило проявить себя, тогда как других – пристыдило.

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В разгар вечеринки Алиса взяла инициативу в свои руки. Она написала Михаилу записку и пригласила на какао, тем самым нарушив договоренности с конкурентками – не выдергивать его друг у друга. Поэтому девушки назвали ее подлой. Во время индивидуального общения Алиса призналась, что довольно ревнива, однако контролировать будущего партнера и искать подводные камни не станет.

Следующей активность проявила блогер Надин. Михаил спросил, почему девушки назвали ее хитрой. Она в свою очередь объяснила, что не считает эту черту негативной.

Неожиданно Настя заявила Михаилу, что хочет покинуть проект, так как женщины превращаются "в злобных мегер". Он предложил девушке переехать в другой дом, однако та предпочла отправиться домой и остаться с "Холостяком" друзьями. По словам экс-порноактрисы, она тяжело подпускает к себе новых людей, поэтому хочет уйти в начале, чтобы тогда не прощаться с бизнесменом со слезами и истерикой.

Продолжение свидания с Викой

После вечеринки в доме в лесу Максим Заливако продолжил общение с Викой в ресторане. Девушка рассказала, что пришла на проект "Холостяк" за чем-то новым и пока боится говорить о любви. Как выяснилось, бойфренд изменил ей с лучшей подругой. В обмане она жила 9 месяцев.

Раскрытие второго дома

Вернувшись со свидания, Виктория рассказала девушкам из дома на озере о существовании второго дома. Участницы были шокированы, что Михаил решил оставить всех красавиц. Жилище конкуренток они назвали "сумасшедшим домом".

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Групповое свидание с Кристиной, Юлей и Александрой

Трех красавиц Михаил пригласил на теннис. Несмотря на то, что всех девушек волновало существование второго дома, только Кристина осмелилась лично спросить "Холостяка" о неожиданном изменении правил. Он в очередной раз объяснил, что хотел лучше узнать каждую из 29 участниц, которые появились на первой вечеринке.

Первой на индивидуальное общение с "Холостяком" отправилась стилистка Александра. Девушка поделилась, что ее отец жил на две семьи, поэтому раскрытие второго дома напомнило ей пережитое. Михаил поспешил объяснить, что после завершения проекта у него не будет никаких тайн от избранницы.

Обучив девушек азам тенниса, "Холостяк" пригласил участниц в уютный ресторан. Бизнесмен позвал Юлю на разговор тет-а-тет. Девушка рассказала, что после того, как ее парень вернулся с передовой, она впала в глубокую депрессию. Чтобы поменять атмосферу, красавица на четыре года переехала в Италию, таким образом завершив длительные отношения.

Далее Михаил пообщался с эпатажной Кристиной. Она поделилась своим модельным опытом и рассказала об увлечении рисованием. Девушка призналась, что пошла на шоу "Холостяк" по совету подруги. Мужчине показалось это несерьезным, поэтому он отправил Кристину домой.

Свидание с Олей и Таней

В приглашении на парное свидание "Холостяк" заинтриговал заявлением о поиске афродизиака. Как выяснилось, он имел в виду морепродукты, которые они готовили вместе. На профессиональной кухне как девушки, так и Михаил высказались о собственном видении отношений и вкусовых предпочтениях. Оля поделилась, что она вегетарианка и не будет готовить мясо даже любимому.

На индивидуальном общении с Олей бизнесмен узнал, что художница была в четырехлетних отношениях, однако причину завершения романа так и не раскрыла. Это насторожило Михаила. Его также удивила татуировка Оли с надписью "Элитка", что, по мнению "Холостяка", связано с эскортом. Девушка же объяснила, что сделала ее во времена бурной молодости, о которой рассказывать не стала.

Михаил Заливако пригласил Таню на разговор с глазу на глаз. Она призналась, что на первой вечеринке выбрала бы диван красивых или авантюрных, потому что когда-то автостопом добралась до Парижа. Девушка также поделилась, что родители для нее – пример идеального союза, а на проекте она хочет романтики.

В завершение парного свидания бизнесмен вручил первую розу Тане, заявив, что она не скрывается за масками. С Олей Михаил попрощался, так как она просто не захотела открываться.

Чайная церемония с девушками из дома на озере

Участницы из дома на озере, которые только в 3 выпуске "Холостяка" узнали о существовании второго дома с соперницами, инициировали встречу с Михаилом. Во время чайной церемонии воздушная гимнастка Лиза первой подняла тему, которая волновала всех, и поинтересовалась, почему главный герой скрывал от них правду. Тот объяснил, что так они бы сконцентрировались на конкурентках, а не на чувствах.

Первой на индивидуальное общение Михаила пригласила Юлия, с которой у него было дебютное индивидуальное свидание 11-го сезона. Девушка призналась, что успела соскучиться за "Холостяком", она не скрывала своих переживаний и чувств. У Михаила с Юлией произошел первый пылкий поцелуй на проекте, после которого он вручил участнице розу.

Со временем активность проявила массажистка Джессика. После того, как на первой вечеринке девушка накормила Михаила, он провел для нее дегустацию с завязанными глазами. Настойчивая участница попросила мужчину об индивидуальном свидании, однако он ничего ей не пообещал. Следующей стала бизнесвумен Алла Павловна, которая призналась, что мечтает о настоящем женском счастье и хочет стать слабой рядом с будущим партнером.

Дальше была Розали. Певица рассказала о последних отношениях, в которых бойфренд скрывал, что полгода хотел разойтись с ней. Потому недосказанность – это ее фобия. Искренность Розали покорила "Холостяка", поэтому он подарил ей розу.

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Первая церемония роз

Сразу после чайной церемонии Михаил Заливако устроил первую церемонию роз для девушек из дома на озере. Он попрощался с Юлей и Аллой.

Вторая церемония роз

На церемонию роз для девушек из дома в лесу "Холостяк" пригласил семь участниц из дома на озере, которые уже получили пропуск в следующую неделю. Первые появились в черных нарядах, вторые – в белоснежных, что добавляло мероприятию напряжение. Так, Михаил объявил, что отныне объединяет всех красавиц в один дом.

Бизнесмен пообщался со спортсменкой Дашей, у которой небольшой опыт общения с мужчинами. Девушка призналась, что отец много пил, играл в азартные игры и поднимал руку на нее, маму и сестру. Затем "Холостяк" пригласил на разговор Надин и Аню. Последней из них он вручил розу за искренность. Взамен мужчина попросил Надин рассказать о ее участии в шоу "Женитьба вслепую". По словам блогерши, она верит, что можно найти любовь в телепроекте, поэтому на "Холостяк" попала только с пятой попытки.

Михаил Заливако попрощался сразу с тремя участницами из дома в лесу – Алисой, Надин и Лолой, которая покинула проект по собственному желанию.