Никакой драмы не было, – Надя Дорофеева прокомментировала развод Позитива

Месяц назад экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив объявил о разводе с женой Анной Андрийчук. Его бывшая коллега Надя Дорофеева рассказала, что узнала о разрыве значительно раньше.
Экс-супруги музыкант Позитив и дизайнер и подруга Насти Каменских Анна Андрийчук не раскрывают дату официального развода. Однако, судя по заявлениям бывших, разрыв произошел давно. Одной из первых об этом узнала Надя Дорофеева как близкая подруга певца.
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Сольная артистка отметила, что Позитив и Анна, которые встречались в юности, взрослели и добивались успеха вместе, поэтому в завершение общего жизненного этапа было мучительным для них обоих.
Конечно, сейчас уже никакой драмы не было. Это решение в любом случае было трудным для них обоих, я уверена,
– поделилась Надя Дорофеева.
Что известно о разводе Позитива:
- В конце апреля Позитив заявил, что развелся с женой после семи лет супружеской жизни. Тогда он заявил, что никаких других заявлений делать не будет, ведь им надо "поговорить со всеми и с самими собой".
- Анна Андрийчук рассказала о разводе в шоу Насти Каменских "Девочки рулят", которое они снимали в Мексике. Дизайнер заявила, что ей было больно принять то, что они больше не муж и жена.
- Хоть Позитив не является сторонником хайпа, на публичное заявление экс-супруги он отреагировал спокойно. Как выяснилось, объявление о расставании они заранее согласовали. Сейчас они хорошо общаются и не держат обиду друг на друга. Например, бывшие виделись на праздновании 40-летия Потапа.