Никакой драмы не было, – Надя Дорофеева прокомментировала развод Позитива

Месяц назад экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив объявил о разводе с женой Анной Андрийчук. Его бывшая коллега Надя Дорофеева рассказала, что узнала о разрыве значительно раньше.

Экс-супруги музыкант Позитив и дизайнер и подруга Насти Каменских Анна Андрийчук не раскрывают дату официального развода. Однако, судя по заявлениям бывших, разрыв произошел давно. Одной из первых об этом узнала Надя Дорофеева как близкая подруга певца.

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Сольная артистка отметила, что Позитив и Анна, которые встречались в юности, взрослели и добивались успеха вместе, поэтому в завершение общего жизненного этапа было мучительным для них обоих.

Конечно, сейчас уже никакой драмы не было. Это решение в любом случае было трудным для них обоих, я уверена,

– поделилась Надя Дорофеева.

Что известно о разводе Позитива: