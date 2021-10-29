Никаких официальных визитов, – врачи посоветовали Елизавете II отдыхать еще 2 недели
Источник:Us Weekly
Британская королева Елизавета II вновь настораживает из-за состояния своего здоровья. Букингемский дворец отменил все выходы в свет Ее Величества минимум на 2 недели из-за советов врачей.
Букингемский дворец обнародовал новое заявление, касающееся публичных появлений королевы Великобритании. Ее официальные выходы снова отменили.
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Новый совет Елизавете II
Врачи настояли, чтобы Ее Величество отдыхала еще минимум 2 недели. Поэтому в течение этого времени она не будет появляться на публике. Королева будет проводить встречи, но только по видеосвязи.
Ее Величество может продолжать выполнять легкие служебные обязанности в течение этого времени, включая некоторые виртуальные аудиенции, но не совершать никаких официальных визитов,
– подчеркнул королевский дворец.
Таким образом был отменен выход Елизаветы II, который должен был состояться 13 ноября на памятном мероприятии Festival of Remembrance. Но уже на следующий день королева может появиться на службе.
Что известно о состоянии здоровья королевы
- 12 октября Елизавета II впервые за 17 лет вышла на публику с тростью. Тогда ее самочувствие не комментировали, но в СМИ заговорили об ухудшении состояния здоровья.
- Ночь с 20 на 21 октября королева провела в больнице. Из-за госпитализации она отменила поездку в Северную Ирландию.
- Букингем подчеркивал, что Елизавета II проходила плановые обследования и по рациональным причинам осталась в госпитале на ночь, а утром вернулась в Виндзорский замок в хорошем настроении.
- В СМИ считают, что Ее Величество больше не будет сама посещать публичные мероприятия. Зато с ней будет представитель монаршей семьи, которая сможет заменить королеву на случай ее недомогания.
- Ранее дворец сообщал об отмене одного из выходов. Елизавета II лишь виртуально будет присутствовать на климатическом мероприятии в Глазго 1 ноября.